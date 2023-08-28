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США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю - РИА Новости, 28.08.2023
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18:41 28.08.2023 (обновлено: 18:44 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892752155.html
США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю
США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю - РИА Новости, 28.08.2023
США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю
США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:41
2023-08-28T18:44
в мире
технологии
сша
китай
пентагон
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для противостояния Китаю, заявила в понедельник заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. "Мы делаем большие ставки и собираемся их оправдать. Прежде всего, в течение следующих 18-24 месяцев мы планируем внедрить настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях", - написала она в социальной сети Х (бывшая Twitter). Хикс добавила, что данная программа будет осуществляться в рамках проекта "Репликатор", который нацелен на противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии, однако, как надеются в минобороны США, американские дроны будет "труднее сбить".
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в мире, технологии, сша, китай, пентагон, twitter
В мире, Технологии, США, Китай, Пентагон, Twitter
США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю

Пентагон: США вооружатся тысячью беспилотниками для противодействия КНР

© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie FiorilliБеспилотный летательный аппарат армии США
Беспилотный летательный аппарат армии США - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Natalie Fiorilli
Беспилотный летательный аппарат армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для противостояния Китаю, заявила в понедельник заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс.
"Мы делаем большие ставки и собираемся их оправдать. Прежде всего, в течение следующих 18-24 месяцев мы планируем внедрить настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях", - написала она в социальной сети Х (бывшая Twitter).
Хикс добавила, что данная программа будет осуществляться в рамках проекта "Репликатор", который нацелен на противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии, однако, как надеются в минобороны США, американские дроны будет "труднее сбить".
Киев - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Станет проблемой. В Китае раскрыли, с чем останутся США после Украины
25 августа, 09:51
 
В миреТехнологииСШАКитайПентагонTwitter
 
 
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