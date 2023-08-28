https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892752155.html

США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю

США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю - РИА Новости, 28.08.2023

США вооружатся беспилотниками для противодействия Китаю

США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:41

2023-08-28T18:41

2023-08-28T18:44

в мире

технологии

сша

китай

пентагон

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0f/1857941065_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b10a77d2e19fc0618fd0a2678895974.jpg

ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США планируют в течение следующих полутора-двух лет поставить на вооружение тысячи беспилотников, которые будут размещены на нескольких территориях для противостояния Китаю, заявила в понедельник заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс. "Мы делаем большие ставки и собираемся их оправдать. Прежде всего, в течение следующих 18-24 месяцев мы планируем внедрить настраиваемые автономные системы в масштабе нескольких тысяч на нескольких территориях", - написала она в социальной сети Х (бывшая Twitter). Хикс добавила, что данная программа будет осуществляться в рамках проекта "Репликатор", который нацелен на противодействие массовому производству беспилотников для китайской армии, однако, как надеются в минобороны США, американские дроны будет "труднее сбить".

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892146142.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, сша, китай, пентагон, twitter