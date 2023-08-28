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В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 28.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:50 28.08.2023 (обновлено: 21:54 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892790543.html
В Белгородской области сработала система ПВО
В Белгородской области сработала система ПВО - РИА Новости, 28.08.2023
В Белгородской области сработала система ПВО
Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:50
2023-08-28T21:54
белгородская область
россия
происшествия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня в районе 21.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
белгородская область
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белгородская область, россия, происшествия, безопасность
Белгородская область, Россия, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Белгородской области сработала система ПВО

МО РФ: системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолётного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Сегодня в районе 21.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествияБезопасность
 
 
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