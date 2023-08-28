https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892627775.html

Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество

Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество - РИА Новости, 28.08.2023

Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество

Обломки сбитого ПВО ударного беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в городском округе Люберцы Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:44

2023-08-28T11:44

2023-08-28T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

люберцы

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892621498_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d9603912779e9bc09eb1e1fb87baba7.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обломки сбитого ПВО ударного беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в городском округе Люберцы Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обломки сбитого беспилотника обнаружены на двух улицах СНТ "Березка-К", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе работы следственно-оперативной группы "установлено повреждение двух гаражей и крыльца садового дома". Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к столице. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.

https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 2023-08-28T11:44 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)