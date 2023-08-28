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Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество
Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество - РИА Новости, 28.08.2023
Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество
Обломки сбитого ПВО ударного беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в городском округе Люберцы Московской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:44
2023-08-28T11:44
2023-08-28T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
люберцы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обломки сбитого ПВО ударного беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в городском округе Люберцы Московской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Обломки сбитого беспилотника обнаружены на двух улицах СНТ "Березка-К", - сказал собеседник агентства.По его словам, в ходе работы следственно-оперативной группы "установлено повреждение двух гаражей и крыльца садового дома". Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в понедельник сообщил об уничтожении в районе Люберец беспилотника, летевшего к столице. Позже в Минобороны РФ подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.
https://ria.ru/20230827/bespilotnik-1892481223.html
люберцы
московская область (подмосковье)
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Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника
Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
2023-08-28T11:44
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происшествия, люберцы, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Люберцы, Московская область (Подмосковье)
Обломки сбитого в Люберцах дрона упали на садовое товарищество
Обломки сбитого в Люберцах дрона нашли на двух улицах СНТ "Березка-К"