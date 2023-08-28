https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892622670.html

Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео

Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео - РИА Новости, 28.08.2023

Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео

Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T11:15

2023-08-28T11:15

2023-08-28T12:10

москва

россия

люберцы

сергей собянин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На кадрах, полученных с камеры наблюдения, видна короткая вспышка.Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший ночью к Москве, в 4.30 мск в районе Люберец. Мэр Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.

https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892623051.html

москва

россия

люберцы

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Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 2023-08-28T11:15 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, люберцы, сергей собянин, вооруженные силы украины