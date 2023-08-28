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Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео - РИА Новости, 28.08.2023
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11:15 28.08.2023 (обновлено: 12:10 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892622670.html
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео - РИА Новости, 28.08.2023
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео
Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:15
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москва
россия
люберцы
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На кадрах, полученных с камеры наблюдения, видна короткая вспышка.Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший ночью к Москве, в 4.30 мск в районе Люберец. Мэр Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
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Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника
Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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москва, россия, люберцы, сергей собянин, вооруженные силы украины
Москва, Россия, Люберцы, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео

Кадры падения летевшего к Москве беспилотника попали на видео

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости.
На кадрах, полученных с камеры наблюдения, видна короткая вспышка.
Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший ночью к Москве, в 4.30 мск в районе Люберец. Мэр Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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МоскваРоссияЛюберцыСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
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