https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892622670.html
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео - РИА Новости, 28.08.2023
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео
Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T11:15
2023-08-28T11:15
2023-08-28T12:10
москва
россия
люберцы
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Момент падения беспилотника, сбитого в районе подмосковных Люберец, попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал РИА Новости.На кадрах, полученных с камеры наблюдения, видна короткая вспышка.Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший ночью к Москве, в 4.30 мск в районе Люберец. Мэр Сергей Собянин отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
https://ria.ru/20230828/bespilotniki-1892623051.html
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Момент падения сбитого в районе Люберец беспилотника
Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
2023-08-28T11:15
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, россия, люберцы, сергей собянин, вооруженные силы украины
Москва, Россия, Люберцы, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
Падение сбитого на подлете к Москве беспилотника попало на видео
Кадры падения летевшего к Москве беспилотника попали на видео