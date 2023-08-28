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Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 28.08.2023
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04:38 28.08.2023 (обновлено: 09:48 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892591787.html
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 28.08.2023
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву
Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T04:38
2023-08-28T09:48
люберцы
москва
происшествия
россия
сергей собянин
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — говорится в сообщении.Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра."Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — заявили в ведомстве.Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.
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люберцы, москва, происшествия, россия, сергей собянин, безопасность
Люберцы, Москва, Происшествия, Россия, Сергей Собянин, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Собянин заявил об уничтожении летевшего к Москве беспилотника

© Фото очевидцаФрагмент беспилотника, уничтоженного силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец
Фрагмент беспилотника, уничтоженного силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец
© Фото очевидца
Фрагмент беспилотника, уничтоженного силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«
"Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — говорится в сообщении.
Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра.
"Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — заявили в ведомстве.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.
Последствия атаки украинского беспилотника в Курске, 27 августа 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛюберцыМоскваПроисшествияРоссияСергей СобянинБезопасность
 
 
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