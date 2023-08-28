https://ria.ru/20230828/bespilotnik-1892591787.html

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву - РИА Новости, 28.08.2023

Силы ПВО отразили атаку беспилотника на Москву

Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T04:38

2023-08-28T04:38

2023-08-28T09:48

люберцы

москва

происшествия

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сергей собянин

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Летевший к Москве беспилотник уничтожен силами противовоздушной обороны в районе подмосковных Люберец, предварительно, пострадавших и разрушений нет, написал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Сегодня силами ПВО в районе Люберец уничтожен беспилотник, летевший по направлению к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", — говорится в сообщении.Позже в Минобороны России подтвердили эту информацию, уточнив, что попытка теракта была пресечена в 4.30 утра."Двадцать восьмого августа около 04.30 мск силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации. БПЛА уничтожен средствами ПВО в воздухе над территорией Люберецкого района Московской области", — заявили в ведомстве.Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника.ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Накануне украинские дроны сбили в Белгородской и Орловской областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20230827/bespilotnik-1892482050.html

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люберцы, москва, происшествия, россия, сергей собянин, безопасность