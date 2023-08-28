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Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд - РИА Новости, 28.08.2023
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника продолжает бить рекорды, приближаясь РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T14:34
2023-08-28T14:34
2023-08-28T14:34
россия
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника продолжает бить рекорды, приближаясь к отметке в 73 тысячи рублей за тонну, в то же время дизельное топливо продолжает стремиться к новому ценовому рекорду, свидетельствуют данные торгов. Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожала на 0,5%, до 72 821 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-92 выросла на 0,31%, до 63 284 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива подскочила на 0,38%, до 66 784 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну. Стоимость мазута за понедельник выросла на 2,09%, до 34 493 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 7,2%, до 28 559 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,17%, до 66 507 рублей за тонну. Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
https://ria.ru/20230724/benzin-1886051131.html
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россия, экономика, цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), аи-92, аи-95
Россия, Экономика, Цены на нефть, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), АИ-92, АИ-95
Цена бензина Аи-95 на российской бирже обновила рекорд
Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 72 821 рубля за тонну
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника продолжает бить рекорды, приближаясь к отметке в 73 тысячи рублей за тонну, в то же время дизельное топливо продолжает стремиться к новому ценовому рекорду, свидетельствуют данные торгов.
Марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России
за торговый день подорожала на 0,5%, до 72 821 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-9
2 выросла на 0,31%, до 63 284 рублей за тонну.
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Стоимость летнего дизельного топлива подскочила на 0,38%, до 66 784 рублей за тонну. Ранее в августе его цена 12 раз била исторические рекорды, а стоимость максимально росла до 67 848 рублей за тонну.
Стоимость мазута за понедельник выросла на 2,09%, до 34 493 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 7,2%, до 28 559 рублей. Авиакеросин подешевел на 0,17%, до 66 507 рублей за тонну.
Биржевые цены на бензин и дизельное топливо в России летом 2023 года обновили свои исторические рекорды. Рост цен объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Параллельно с этим в конце лета ряд южных субъектов РФ пожаловался на рост цен и перебои с поставками топлива. Минэнерго
РФ, комментируя эту ситуацию, заявило, что выпуск нефтепродуктов обеспечивает весь спрос на внутреннем рынке, при этом на него была переориентирована часть экспорта.
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