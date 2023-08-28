https://ria.ru/20230828/belgorod-1892728665.html

Окна в белгородских школах заклеят бронированной пленкой

Окна в белгородских школах заклеят бронированной пленкой - РИА Новости, 28.08.2023

Окна в белгородских школах заклеят бронированной пленкой

Порядка 65 тысяч квадратных метров бронированной пленки наклеят на окна в белгородских школах и детских садах перед началом учебного года, сообщили в... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:30

2023-08-28T17:30

2023-08-28T17:40

общество

белгород

валентин демидов

вячеслав гладков

металлоинвест

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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Порядка 65 тысяч квадратных метров бронированной пленки наклеят на окна в белгородских школах и детских садах перед началом учебного года, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода. По решению оперштаба к очному и смешанному формату допускаются не все образовательные учреждения, а только те, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. Для этого в каждой школе, детском саду, техникуме должны быть выполнены требования по оборудованию укрытий, по навыкам оказания первой помощи у педагогов, а также общей антитеррористической безопасности. Одной из мер безопасности является установка бронированной пленки на окна и укрепление цокольных или подвальных окон мешками с песком. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бронированную пленку для заклеивания окон в образовательных учреждениях приобретали за пределами Российской Федерации. Компания "Металлоинвест" выделила 100 миллионов рублей на покупку пленки. Сотрудники Росгвардии проводили тесты, чтобы оценить, как пленка защищает стеклопакеты в образовательных учреждениях от попадания осколков и пулевых отверстий. Министерство образования занимается распределением этой пленки между школами и детскими садами. Основной приоритет сейчас - организация работ по заклеиванию окон школьных помещений и помещений детских садов. Кроме того, пленкой будут обклеивать стекла школьных автобусов. Власти планируют завершить работы по оклеиванию окон к 1 сентября. Также министерство образования подготовило образовательный видеоролик, в нем показаны подробные инструкции для каждого шага данного процесса. "Всего 65 тысяч квадратных метров пленки в 52 школы и 70 детских садов", - сообщили журналистам в мэрии. Заместитель директора лицея №10 города Белгорода Ирина Шиянова рассказала, что пленку они получили в четверг, и с этого момента начались работы по оклейке окон. В первый день у них уходило около 30 минут на одно окно, сейчас же они тратят на это 3 минуты. "Пленка сразу была подготовлена по нужным размерам. Какое-то время ушло на то, чтобы понять, в какой учебный кабинет та или иная пленка подходит, но очень быстро сориентировались… Пленка не забирает естественный свет, она практически не отличается от стекла" - добавила завуч. Она уточнила, что руководство школы организовало бригады из учителей для работы, а также есть родители, которые добровольно помогают. По ее словам, работы продолжались и субботу, к вечеру вторника планируют закончить работы по оклеиванию окон пленкой. Губернатор вместе с мэром Белгорода Валентином Демидовым осмотрели, как проходит процесс оклеивания окон и подготовка укрытий в белгородском лицее и в одном из детских садов.

https://ria.ru/20230816/gladkov-1890477365.html

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общество, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, металлоинвест, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)