https://ria.ru/20230828/belgorod-1892613993.html

В Белгородской области более 170 соцобъектов повреждены обстрелами ВСУ

В Белгородской области более 170 соцобъектов повреждены обстрелами ВСУ - РИА Новости, 28.08.2023

В Белгородской области более 170 соцобъектов повреждены обстрелами ВСУ

Более 170 объектов образования, культуры, спорта и административных зданий повреждены в Белгородской области в результате украинских обстрелов с начала... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T10:45

2023-08-28T10:45

2023-08-28T10:45

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Более 170 объектов образования, культуры, спорта и административных зданий повреждены в Белгородской области в результате украинских обстрелов с начала спецоперации, сообщила региональный министр строительства Оксана Козлитина. "По состоянию на 28 августа, всего социальных объектов, поврежденных в ходе проведения специальной военной операции, 176 объектов. Оценочная стоимость выполнения работ порядка 4,9 миллиарда рублей, в том числе объекты, которые находятся в зоне ЧС, 22 объекта", - рассказала министр в ходе оперативного совещания правительства. Она уточнила, что сначала проводятся восстановительные работы по закрытию контура, ремонт кровли и окон, чтобы предотвратить их разрушение в зимний период. Общее количество таких объектов составляет 80, из которых на данный момент уже восстановлены 40. По ее словам, 16 объектов закрыты по временной схеме, потому что имеются повреждения несущих конструкций. Губернатор региона Вячеслав Гладков добавил, что финансирование работ будет идти из резервного фонда правительства. "Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на финансирование этих объектов, потому что с деньгами у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому у нас нет другого источника финансирования, кроме резервного фонда правительства области. Мы не можем остановить эти работы, потому что перед нами осенне-зимний сезон, и мы не хотим допустить еще большего ущерба", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20230827/obstrel-1892516772.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия