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Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов - РИА Новости, 28.08.2023
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10:54 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/bayden-1892618269.html
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов - РИА Новости, 28.08.2023
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов
Демократы могут подтолкнуть президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T10:54
2023-08-28T10:54
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Демократы могут подтолкнуть президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат на главу государства для начала импичмента против него, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. "Есть два момента: одно дело - начать процесс импичмента, другое - довести его до заключительной стадии, смысл которой состоит в том, что соответствующая документация будет вынесена уже за пределы палаты представителей и направлена в сенат США", - сказал Васильев в комментарии РИА Новости. По его мнению, заявления, в том числе спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, говорят о том, что республиканцы близки к тому, чтобы "накопать компромат" на президента Джо Байдена. "Это, по всей видимости, будет еще предметом обнародования, потому что сейчас еще идет сбор компроматов", - сказал эксперт. В США, считает Васильев, идет сложная игра, в ходе которой однопартийцы Байдена, демократы, также "рассматривают возможность замены" президента. "Если республиканцы получат в свое распоряжение компромат и начнут его раскручивать, то демократы, возможно, сами, не дожидаясь процесса импичмента, поняв, что Байден пойман на серьезном деле - взятки от иностранных государств - могут подтолкнуть его процесс неучастия в выборах. Это будет спусковой механизм", - сказал Васильев. По его словам, это очень похоже на то, что происходило в 1974 году вокруг Ричарда Никсона: угроза импичмента привела к тому, что окружение и партия Никсона побудили его подать в отставку. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в конце июля поддержал идею импичмента Байдену для расследования его причастности к коррупции. По его словам, расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования этой процедуры. Кроме того, газета Hill в конце августа сообщила, что некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре. Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем". В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
https://ria.ru/20230824/pens-1891881924.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Эксперт рассказал, в каком случае Байдена могут снять с выборов

Васильев: Байдена могут снять с выборов, если республиканцы найдут компромат

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Демократы могут подтолкнуть президента США Джо Байдена отказаться от участия в президентских выборах в 2024 году, если республиканцы найдут необходимый компромат на главу государства для начала импичмента против него, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«
"Есть два момента: одно дело - начать процесс импичмента, другое - довести его до заключительной стадии, смысл которой состоит в том, что соответствующая документация будет вынесена уже за пределы палаты представителей и направлена в сенат США", - сказал Васильев в комментарии РИА Новости.
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По его мнению, заявления, в том числе спикера палаты представителей США Кевина Маккарти, говорят о том, что республиканцы близки к тому, чтобы "накопать компромат" на президента Джо Байдена.
«
"Это, по всей видимости, будет еще предметом обнародования, потому что сейчас еще идет сбор компроматов", - сказал эксперт.
В США, считает Васильев, идет сложная игра, в ходе которой однопартийцы Байдена, демократы, также "рассматривают возможность замены" президента.
«
"Если республиканцы получат в свое распоряжение компромат и начнут его раскручивать, то демократы, возможно, сами, не дожидаясь процесса импичмента, поняв, что Байден пойман на серьезном деле - взятки от иностранных государств - могут подтолкнуть его процесс неучастия в выборах. Это будет спусковой механизм", - сказал Васильев.
По его словам, это очень похоже на то, что происходило в 1974 году вокруг Ричарда Никсона: угроза импичмента привела к тому, что окружение и партия Никсона побудили его подать в отставку.
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Спикер палаты представителей Кевин Маккарти в конце июля поддержал идею импичмента Байдену для расследования его причастности к коррупции. По его словам, расследование предполагаемой причастности к коррупционной деятельности президента США и его сына Хантера Байдена диктует необходимость инициирования этой процедуры.
Кроме того, газета Hill в конце августа сообщила, что некоторые республиканцы палаты представителей конгресса США выступает за начало процедуры импичмента президента Джо Байдена в сентябре. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин также заявила, что расследование в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена может быть запущено в сентябре.
Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором со ссылкой на анонимного информатора описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием Джо Байдена. В документе прямо говорится, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы "он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем".
В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Бывший президент США Дональд Трамп утверждал, что за лоббистскую работу по "продаже" доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов. Переписка якобы была найдена на ноутбуке Хантера Байдена, обнаруженном в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр.
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