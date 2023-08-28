https://ria.ru/20230828/bank-1892751111.html

Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему

Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему - РИА Новости, 28.08.2023

Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему

Центробанк внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay, следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T18:38

2023-08-28T18:38

2023-08-28T19:18

экономика

россия

вьетнам

снг

центральный банк рф (цб рф)

филиппины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Центробанк внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay, следует из данных на сайте регулятора. Перевести деньги, помимо России, можно еще в 37 государств. Это касается СНГ, а также нескольких европейских и азиатских стран, например, Вьетнама и Филиппин. Комиссия, согласно тарифам системы, составляет 0-5 процентов от суммы перевода. Приложение принимает карты платежных систем "Мир", Visa и Mastercard.В середине августа директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран. Москва активно сотрудничает с дружественными государствами по этому вопросу, добавил он.

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экономика, россия, вьетнам, снг, центральный банк рф (цб рф), филиппины, visa, inc.