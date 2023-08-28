https://ria.ru/20230828/bank-1892751111.html
Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему
Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему - РИА Новости, 28.08.2023
Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему
Центробанк внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay, следует из данных на сайте регулятора. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T18:38
2023-08-28T18:38
2023-08-28T19:18
экономика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Центробанк внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay, следует из данных на сайте регулятора. Перевести деньги, помимо России, можно еще в 37 государств. Это касается СНГ, а также нескольких европейских и азиатских стран, например, Вьетнама и Филиппин. Комиссия, согласно тарифам системы, составляет 0-5 процентов от суммы перевода. Приложение принимает карты платежных систем "Мир", Visa и Mastercard.В середине августа директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран. Москва активно сотрудничает с дружественными государствами по этому вопросу, добавил он.
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экономика, россия, вьетнам, снг, центральный банк рф (цб рф), филиппины, visa, inc.
Экономика, Россия, Вьетнам, СНГ, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Филиппины, Visa, Inc.
Центробанк внес в реестр новую международную платежную систему
Банк России внес в реестр новую международную платёжную систему Kwikpay
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Центробанк внес в реестр операторов платежных систем международную систему Kwikpay, следует из данных на сайте
регулятора.
Перевести деньги, помимо России, можно еще в 37 государств. Это касается СНГ, а также нескольких европейских и азиатских стран, например, Вьетнама и Филиппин.
Комиссия, согласно тарифам системы, составляет 0-5 процентов от суммы перевода. Приложение принимает карты платежных систем "Мир", Visa и Mastercard.
В середине августа директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский заявил, что Россия прогнозирует создание новых платежных карточных систем, которые не будут зависеть от финансовой архитектуры западных стран. Москва активно сотрудничает с дружественными государствами по этому вопросу, добавил он.
Центробанк может начать публикацию прогноза по курсу рубля