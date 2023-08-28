https://ria.ru/20230828/avtomobili-1892592888.html

Названы самые популярные марки импортных автомобилей с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Названы самые популярные марки импортных автомобилей с "ЭРА-ГЛОНАСС" - РИА Новости, 28.08.2023

Названы самые популярные марки импортных автомобилей с "ЭРА-ГЛОНАСС"

Более 100 тысяч автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в Россию, были оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" за 10 месяцев, рассказал РИА Новости глава... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:25

2023-08-28T05:25

2023-08-28T05:25

россия

эра-глонасс

алексей райкевич

экономика

авто

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Более 100 тысяч автомобилей, ввезенных по параллельному импорту в Россию, были оборудованы системой "ЭРА-ГЛОНАСС" за 10 месяцев, рассказал РИА Новости глава компании "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. "Юридические лица и индивидуальные предприниматели подключили к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" более 100 тысяч транспортных средств, ввезенных в Россию с 1 октября 2022 года. В рамках параллельного импорта самыми популярными марками автомобилей, оснащенных кнопками SOS, стали китайские Changan (22%) и FAW (9%), а также японская Toyota (8%)", - рассказал Райкевич. Он уточнил, что 73% импортированных в Россию и подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" транспортных средств 2023 года выпуска, при этом 95% из них с левым рулем, остальные – праворульные. Глава компании отметил, что подключение автомобилей к "ЭРА-ГЛОНАСС" не только на конвейерах, но и при ввозе на территорию России "обеспечивает повышение безопасности миллионов участников дорожного движения". "Производители устройств вызова экстренных оперативных служб покрывают потребности авторынка с ростом параллельного импорта. Для исключения дефицита кнопок SOS увеличиваются объемы производства, разрабатываются новые универсальные модели для удобства и оперативности монтажа. Дополнительно к этому наша партнерская сеть дает возможность быстрой и удобной установки устройств и подключения к системе", - пояснил Райкевич. "Со стороны заказчиков мы фиксируем высокий спрос на устройства вызова экстренных оперативных служб, который мы сегодня полностью покрываем, производим в месяц порядка 13 тысяч терминалов. В течение года были отработаны и налажены все логистические цепочки, закуплено новое оборудование для глубокой локализации производства в Сибири и на Дальнем Востоке. Сегодня наша компания активно расширяет производственную базу, заключает договоры на серийные поставки, а также приглашает к сотрудничеству зарубежных автопроизводителей и официальных представителей на всей территории России", - добавил со своей стороны генеральный директор "ГЛОНАСС Дальний Восток" Дмитрий Кулинич.

https://ria.ru/20230720/glonass-1885268518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, эра-глонасс, алексей райкевич, экономика, авто