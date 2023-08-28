https://ria.ru/20230828/avariya-1892791031.html

В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды

В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды - РИА Новости, 28.08.2023

В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды

Специалисты компании "Квадра" устранили аварию, которая в понедельник оставила без горячей воды около 20 тысяч жителей 49 домов микрорайона Шилово Воронежа, три РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:58

2023-08-28T21:58

2023-08-28T21:58

происшествия

жкх

курчатов

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты компании "Квадра" устранили аварию, которая в понедельник оставила без горячей воды около 20 тысяч жителей 49 домов микрорайона Шилово Воронежа, три детских сада, поликлинику и школу, сообщил РИА Новости представитель предприятия. По информации воронежского филиала "Квадры", из-за проведения "неотложных работ" в котельной на улице Курчатова было отключено горячее водоснабжение в 49 жилых домах микрорайона Шилово. Как пояснил РИА Новости представитель отдела развития микрорайона, это порядка 20 тысяч жителей. Также под отключение попали поликлиника, школа, три детских садика. Восстановить подачу воды планировалось к 21 часам (по мск) понедельника. "Аварию устранили. Котельную разожгли, набираем температуру", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230825/arest-1892298444.html

курчатов

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происшествия, жкх, курчатов, воронеж