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В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды - РИА Новости, 28.08.2023
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21:58 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/avariya-1892791031.html
В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды
В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды - РИА Новости, 28.08.2023
В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды
Специалисты компании "Квадра" устранили аварию, которая в понедельник оставила без горячей воды около 20 тысяч жителей 49 домов микрорайона Шилово Воронежа, три РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T21:58
2023-08-28T21:58
происшествия
жкх
курчатов
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты компании "Квадра" устранили аварию, которая в понедельник оставила без горячей воды около 20 тысяч жителей 49 домов микрорайона Шилово Воронежа, три детских сада, поликлинику и школу, сообщил РИА Новости представитель предприятия. По информации воронежского филиала "Квадры", из-за проведения "неотложных работ" в котельной на улице Курчатова было отключено горячее водоснабжение в 49 жилых домах микрорайона Шилово. Как пояснил РИА Новости представитель отдела развития микрорайона, это порядка 20 тысяч жителей. Также под отключение попали поликлиника, школа, три детских садика. Восстановить подачу воды планировалось к 21 часам (по мск) понедельника. "Аварию устранили. Котельную разожгли, набираем температуру", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230825/arest-1892298444.html
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происшествия, жкх, курчатов, воронеж
Происшествия, ЖКХ, Курчатов, Воронеж
В Воронеже устранили аварию, которая оставила жителей без горячей воды

В Воронеже устранили аварию, которая оставила 20 тысяч жителей без горячей воды

© Depositphotos.com / mulderphotoВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Depositphotos.com / mulderphoto
Вид на Воронеж. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 28 авг - РИА Новости. Специалисты компании "Квадра" устранили аварию, которая в понедельник оставила без горячей воды около 20 тысяч жителей 49 домов микрорайона Шилово Воронежа, три детских сада, поликлинику и школу, сообщил РИА Новости представитель предприятия.
По информации воронежского филиала "Квадры", из-за проведения "неотложных работ" в котельной на улице Курчатова было отключено горячее водоснабжение в 49 жилых домах микрорайона Шилово. Как пояснил РИА Новости представитель отдела развития микрорайона, это порядка 20 тысяч жителей. Также под отключение попали поликлиника, школа, три детских садика. Восстановить подачу воды планировалось к 21 часам (по мск) понедельника.
"Аварию устранили. Котельную разожгли, набираем температуру", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияЖКХКурчатовВоронеж
 
 
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