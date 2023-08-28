https://ria.ru/20230828/avariya-1892786340.html

На Кубани пьяный участковый выехал на встречку и попал в ДТП, погиб человек

На Кубани пьяный участковый выехал на встречку и попал в ДТП, погиб человек - РИА Новости, 28.08.2023

На Кубани пьяный участковый выехал на встречку и попал в ДТП, погиб человек

Пьяный участковый выехал на встречную полосу в Краснодарском крае, в результате столкновения с другим автомобилем один человек погиб и четверо пострадали,... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T21:00

2023-08-28T21:00

2023-08-28T21:00

происшествия

авто

темрюкский район

краснодарский край

кавказ

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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Пьяный участковый выехал на встречную полосу в Краснодарском крае, в результате столкновения с другим автомобилем один человек погиб и четверо пострадали, включая двух несовершеннолетних, заведено уголовное дело, сообщили в краевой прокуратуре. В субботу на автомобильной дороге между станицей Голубицкой и поселком Пересыпь Темрюкского района участковый уполномоченный полиции ехал на личной машине "Лада Приора" в сторону порта Кавказ в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус" под управлением 68-летнего местного жителя, по данным надзорного ведомства. "В результате ДТП в автомобиле сотрудника полиции скончался 25-летний пассажир, сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних (16 и 17 лет) получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в больницу. Водитель Ларгуса от госпитализации отказался", - говорится в сообщении. Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). По данным пресс-службы краевого ГУ МВД, назначено проведение служебной проверки, по ее результатам полицейский будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

темрюкский район

краснодарский край

кавказ

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происшествия, авто, темрюкский район, краснодарский край, кавказ