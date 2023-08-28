https://ria.ru/20230828/avariya-1892715635.html

После ДТП в Троицком округе Москвы госпитализировали шесть детей

После ДТП в Троицком округе Москвы госпитализировали шесть детей - РИА Новости, 28.08.2023

После ДТП в Троицком округе Москвы госпитализировали шесть детей

Шесть несовершеннолетних доставлены в медучреждение после ДТП деревне Каменка Троицкого округа Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T16:35

2023-08-28T16:35

2023-08-28T16:35

происшествия

каменка

москва

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Шесть несовершеннолетних доставлены в медучреждение после ДТП деревне Каменка Троицкого округа Москвы, сообщает пресс-служба столичного главка МВД РФ. "В деревне Каменка Троицкого административного округа водитель минивена "Тойота Исис" совершил наезд на мачту городского освещения. На момент ДТП в автомобиле находились шесть детей, которых доставили в медуреждения. Водитель автомашины не пострадал", - говорится в сообщении. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Сотрудники столичной Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы разбираются во всех обстоятельствах дорожной аварии, уточняется в релизе.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

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происшествия, каменка, москва, россия