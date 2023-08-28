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Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве - РИА Новости, 28.08.2023
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17:42 28.08.2023
https://ria.ru/20230828/arest-1892732566.html
Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве
Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве - РИА Новости, 28.08.2023
Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве
Суд арестовал гендиректора организации-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T17:42
2023-08-28T17:42
россия
москва
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора организации-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек. Двое были арестованы накануне. "С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины – заместителя генерального директора частной организации-поставщика меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух фигурантов. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, 16 поставлен диагноз сальмонеллез. По последним данным столичного главка СК России, количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек.
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россия, москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Москва, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве

Суд арестовал гендиректора фирмы-поставщика в кафе в Москве, где отравились люди

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
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© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора организации-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек. Двое были арестованы накануне.
"С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины – заместителя генерального директора частной организации-поставщика меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух фигурантов.
Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, 16 поставлен диагноз сальмонеллез. По последним данным столичного главка СК России, количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек.
 
РоссияМоскваПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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