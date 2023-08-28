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Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве

Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве - РИА Новости, 28.08.2023

Суд арестовал фигурантку дела об отравлении шаурмой в Москве

Суд арестовал гендиректора организации-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T17:42

2023-08-28T17:42

2023-08-28T17:42

россия

москва

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Суд арестовал гендиректора организации-поставщика по делу о массовом отравлении шаурмой и курицей-гриль на севере Москвы, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек. Двое были арестованы накануне. "С учетом позиции прокуратуры Северного административного округа суд избрал в отношении 57-летней женщины – заместителя генерального директора частной организации-поставщика меру пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об аресте еще двух фигурантов. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что на севере столицы в кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. По состоянию на 25 августа было зарегистрировано 35 случаев, состояние заболевших средней степени тяжести, госпитализировано в инфекционные стационары 28 человек, 16 поставлен диагноз сальмонеллез. По последним данным столичного главка СК России, количество отравившихся в кафе на севере Москвы превысило 40 человек.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)