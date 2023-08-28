https://ria.ru/20230828/arest-1892637998.html
В Туапсе арестовали мужчину, из ревности напавшего на женщину с ножом
В Туапсе арестовали мужчину, из ревности напавшего на женщину с ножом - РИА Новости, 28.08.2023
В Туапсе арестовали мужчину, из ревности напавшего на женщину с ножом
Ревнивый житель Туапсе, напавший на пляже на гостью из Салехарда, арестован на два месяца, женщина поправится. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T12:35
2023-08-28T12:35
2023-08-28T12:35
россия
туапсе
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
салехард
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КРАСНОДАР, 28 авг - РИА Новости. Ревнивый житель Туапсе, напавший на пляже на гостью из Салехарда, арестован на два месяца, женщина поправится. По данным следствия, в пятницу вечером на пляжной территории санатория в посёлке Сосновый Туапсинского района 25-летний местный житель из ревности 15 раз ударил ножом свою знакомую из Салехарда. Очевидцы остановили мужчину, 35-летней потерпевшей была оказана своевременная медицинская помощь. Нападавший попытался скрыться, но был задержан и передан правоохранителям. Его обвинили в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ). "Его арестовали на два месяца", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Как уточнили агентству в краевом управлении СК РФ, женщина была госпитализирована, на данный момент ее жизнь вне опасности. По данным прокуратуры Кубани, пострадавшая уже пришла в себя и находится в стабильном состоянии.
https://ria.ru/20230825/arest-1892262826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туапсе, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), салехард
Россия, Туапсе, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Салехард
В Туапсе арестовали мужчину, из ревности напавшего на женщину с ножом
В Туапсе на два месяца арестовали мужчину, напавшего на женщину из ревности