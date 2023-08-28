Рейтинг@Mail.ru
В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году - РИА Новости, 28.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 28.08.2023 (обновлено: 16:06 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/ares-1892703465.html
В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году
В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году - РИА Новости, 28.08.2023
В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году
Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T15:52
2023-08-28T16:06
литва
вильнюс
россия
юрий мель
светлана петренко
геннадий иванов
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764398297_754:0:2257:845_1920x0_80_0_0_c419459226002ec00c72e85e6aba7437.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. В России судьям было заочно предъявлено обвинение в вынесении заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан РФ, они объявлены в международной розыск. В декабре 2020 года представитель СК РФ Светлана Петренко заявляла, что "в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". Она отметила, что в январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка. Петренко уточняла, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов. Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка.
https://ria.ru/20230517/sud-1872482091.html
литва
вильнюс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764398297_977:0:2114:853_1920x0_80_0_0_23d793b05bcbc06222cd7bed6b34fee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
литва, вильнюс, россия, юрий мель, светлана петренко, геннадий иванов, следственный комитет россии (ск рф)
Литва, Вильнюс, Россия, Юрий Мель, Светлана Петренко, Геннадий Иванов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году

В Москве заочно арестовали литовских судей, приговоривших россиян в 1991 году

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБасманный суд
Басманный суд - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Басманный суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. В России судьям было заочно предъявлено обвинение в вынесении заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан РФ, они объявлены в международной розыск.
В декабре 2020 года представитель СК РФ Светлана Петренко заявляла, что "в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". Она отметила, что в январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка.
Петренко уточняла, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов.
Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка.
Вход в здание Басманного суда - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Басманный суд Москвы завел страницу ВКонтакте
17 мая, 19:48
 
ЛитваВильнюсРоссияЮрий МельСветлана ПетренкоГеннадий ИвановСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала