В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году
В Москве заочно арестовали литовских судей, приговоривших россиян в 1991 году
Басманный суд. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства.
По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. В России судьям было заочно предъявлено обвинение в вынесении заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан РФ, они объявлены в международной розыск.
В декабре 2020 года представитель СК РФ Светлана Петренко заявляла, что "в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". Она отметила, что в январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка.
Петренко уточняла, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов.
Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка.