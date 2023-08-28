https://ria.ru/20230828/ares-1892703465.html

В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году

В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году - РИА Новости, 28.08.2023

В Москве заочно арестовали литовских судей, вынесших приговор в 1991 году

Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T15:52

2023-08-28T15:52

2023-08-28T16:06

литва

вильнюс

россия

юрий мель

светлана петренко

геннадий иванов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал трёх судей из Литвы, вынесших приговор более 50 россиянам по факту беспорядков в Вильнюсе в 1991 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В отношении Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскаса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - рассказал собеседник агентства. По данным СК, в марте 2019 судебная коллегия Вильнюсского окружного суда Литвы в составе председателя Айноры Мацявичене, судей Виргинии Пакальните-Тамошюнайте и Артураса Шумскаса вынесла заведомо неправосудный приговор в отношении более 50 граждан РФ. Суд признал их виновными в преступлениях против Литвы и военных преступлениях в ходе массовых беспорядков в Вильнюсе в январе 1991 года. В России судьям было заочно предъявлено обвинение в вынесении заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан РФ, они объявлены в международной розыск. В декабре 2020 года представитель СК РФ Светлана Петренко заявляла, что "в момент вынесения решения литовским судьям было достоверно известно, что события в Вильнюсе, участие в которых инкриминировалось гражданам РФ, имели место в тот период, когда Литовская ССР не была независимым государством и входила в состав СССР". Она отметила, что в январских событиях 1991 года в Вильнюсе военнослужащие СССР выполняли свой служебный долг и действовали в соответствии с законодательством СССР в целях обеспечения общественного порядка. Петренко уточняла, что в массовых беспорядках в Вильнюсе были убиты 13 гражданских лиц и более 700 пострадали. Среди тех, кому в связи с данными событиями был вынесен приговор, были задержанные на территории Литвы Юрий Мель и Геннадий Иванов. Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики в марте 1990 года, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале следующего года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка.

https://ria.ru/20230517/sud-1872482091.html

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литва, вильнюс, россия, юрий мель, светлана петренко, геннадий иванов, следственный комитет россии (ск рф)