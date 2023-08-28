https://ria.ru/20230828/apple-1892592233.html

На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple

На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple - РИА Новости, 28.08.2023

На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple

Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и КНР, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T05:03

2023-08-28T05:03

2023-08-28T05:05

китай

сша

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экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и КНР, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, Китай находится в центре цепочки поставок Apple, так как почти 80 процентов производственных партнеров Apple сосредоточены именно в КНР. "Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple... Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple", - отмечает Блумберг. Как объясняет агентство, на фоне напряженных отношений между двумя странами детали для продукции Apple доставляются из других государств, затем собираются в нескольких местах и отправляются клиентам по всему миру. "Производители, поставщики и бренды сталкиваются с проблемой производства в менее устоявшихся регионах и управления множеством точек приема и выпуска продукции. Модели премиум-класса, скорее всего, станут дороже в производстве", - подчеркивает агентство. Очередная заминка в американо-китайских отношениях произошла в конце мая, когда управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. В качестве реакции члены конгресса, как сообщили американские СМИ, выступили с заявлением о том, что американское министерство торговли должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT). Власти США также заранее попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру.

https://ria.ru/20230802/proverka-1887884346.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

китай, сша, apple, в мире, экономика