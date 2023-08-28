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На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple - РИА Новости, 28.08.2023
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05:03 28.08.2023 (обновлено: 05:05 28.08.2023)
https://ria.ru/20230828/apple-1892592233.html
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple - РИА Новости, 28.08.2023
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple
Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и КНР, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T05:03
2023-08-28T05:05
китай
сша
apple
в мире
экономика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и КНР, передает агентство Блумберг. Как отмечает агентство, Китай находится в центре цепочки поставок Apple, так как почти 80 процентов производственных партнеров Apple сосредоточены именно в КНР. "Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple... Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple", - отмечает Блумберг. Как объясняет агентство, на фоне напряженных отношений между двумя странами детали для продукции Apple доставляются из других государств, затем собираются в нескольких местах и отправляются клиентам по всему миру. "Производители, поставщики и бренды сталкиваются с проблемой производства в менее устоявшихся регионах и управления множеством точек приема и выпуска продукции. Модели премиум-класса, скорее всего, станут дороже в производстве", - подчеркивает агентство. Очередная заминка в американо-китайских отношениях произошла в конце мая, когда управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. В качестве реакции члены конгресса, как сообщили американские СМИ, выступили с заявлением о том, что американское министерство торговли должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT). Власти США также заранее попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру.
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китай, сша, apple, в мире, экономика
Китай, США, Apple, В мире, Экономика
На Западе предупредили о возможном подорожании продукции Apple

Bloomberg: продукция Apple может подорожать из-за напряженности между США и КНР

© AP Photo / Jeff ChiuiPhone 14
iPhone 14 - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© AP Photo / Jeff Chiu
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Продукция Apple может подорожать из-за напряженности в отношениях между США и КНР, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, Китай находится в центре цепочки поставок Apple, так как почти 80 процентов производственных партнеров Apple сосредоточены именно в КНР.
«
"Поскольку отношения между США и Китаем ухудшаются, новые производственные площадки меняют способ производства устройств Apple... Это раскол глобальной цепочки поставок, который грозит ростом цен для обширной потребительской базы Apple", - отмечает Блумберг.
Как объясняет агентство, на фоне напряженных отношений между двумя странами детали для продукции Apple доставляются из других государств, затем собираются в нескольких местах и отправляются клиентам по всему миру.
"Производители, поставщики и бренды сталкиваются с проблемой производства в менее устоявшихся регионах и управления множеством точек приема и выпуска продукции. Модели премиум-класса, скорее всего, станут дороже в производстве", - подчеркивает агентство.
Очередная заминка в американо-китайских отношениях произошла в конце мая, когда управление по вопросам киберпространства КНР заявило, что американская компания по производству полупроводников Micron не прошла проверку кибербезопасности, поэтому операторы критической информационной инфраструктуры в Китае должны прекратить закупку продуктов данной компании. В качестве реакции члены конгресса, как сообщили американские СМИ, выступили с заявлением о том, что американское министерство торговли должно добавить в черный список китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies (CXMT). Власти США также заранее попросили Южную Корею призвать своих производителей чипов не продавать их на рынке Китая в случае запрета там деятельности американской компании Micron. В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру.
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