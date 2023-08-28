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Санкции G7 против алмазов из России могут вступить в силу в январе
Санкции G7 против алмазов из России могут вступить в силу в январе - РИА Новости, 28.08.2023
Санкции G7 против алмазов из России могут вступить в силу в январе
Санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, как ожидается, вступят в силу в январе 2024 года, сообщает газета New York Times. РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T19:10
2023-08-28T19:10
2023-08-28T19:10
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Санкции стран G7, которые запретят импорт добываемых в РФ алмазов, как ожидается, вступят в силу в январе 2024 года, сообщает газета New York Times. Согласно изданию, ожидается, что об этих санкциях официально объявят в сентябре. Стороны еще дорабатывают условия отслеживания алмазов и пункты сопроводительных таможенных документов. "Как ожидается, эти новые санкции вступят в силу в январе, после крайне важного сезона праздничных распродаж", - говорится в сообщении газеты. Однако старший советник управление по координации санкций госдепартамента США Брэд Брукс-Рубин считает, что новые санкции G7, скорее всего, затронут только обработанные алмазы в один карат и больше. Хотя допускается, что ограничения позже будут распространены и на более мелкие камни.
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россия, сша, цены на нефть, экономика, g7
Россия, США, Цены на нефть, Экономика, G7
Санкции G7 против алмазов из России могут вступить в силу в январе
NYT: санкции G7 против добываемых в России алмазов вступят в силу в январе