https://ria.ru/20230828/agent-1892793270.html

В Белоруссии задержали польского агента

В Белоруссии задержали польского агента - РИА Новости, 28.08.2023

В Белоруссии задержали польского агента

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что комитет госбезопасности страны задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж... РИА Новости, 28.08.2023

2023-08-28T22:23

2023-08-28T22:23

2023-08-28T22:23

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МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что комитет госбезопасности страны задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик. "Сотрудники комитета госбезопасности заставили провалиться иностранные спецслужбы, в частности Польши. Теперь установлено, какими способами Варшава вербует белорусов, какую роль играют посольство и консульства. Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер", – заявила диктор телеканала в понедельник. По данным телеканала, мужчина "несколько лет собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчику". "Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", – заявили в эфире телеканала. Исходя из анонса сюжета, который телеканал обещает показать в эфире во вторник, руководитель белорусского аналитического проекта по теме безопасности Андрей Поротников был задержан во время попытки выезда из Белоруссии, в Смоленске при содействии российских правоохранителей, он подозревается в измене государству. "Уникальность операции в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу. Впрочем, это себя оправдало: так контрразведке стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб – установлены лица, которые им содействовали, а также каналы переправки агентов через границу", – сказала диктор телеканала.

https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html

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в мире, белоруссия, польша, варшава