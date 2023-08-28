https://ria.ru/20230828/agent-1892793270.html
В Белоруссии задержали польского агента
В Белоруссии задержали польского агента - РИА Новости, 28.08.2023
В Белоруссии задержали польского агента
Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что комитет госбезопасности страны задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж... РИА Новости, 28.08.2023
2023-08-28T22:23
2023-08-28T22:23
2023-08-28T22:23
в мире
белоруссия
польша
варшава
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_0:195:3090:1933_1920x0_80_0_0_de3fd4a1ccd1bb92ce98d0f7bbf15c02.jpg
МИНСК, 28 авг – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что комитет госбезопасности страны задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик. "Сотрудники комитета госбезопасности заставили провалиться иностранные спецслужбы, в частности Польши. Теперь установлено, какими способами Варшава вербует белорусов, какую роль играют посольство и консульства. Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер", – заявила диктор телеканала в понедельник. По данным телеканала, мужчина "несколько лет собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчику". "Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", – заявили в эфире телеканала. Исходя из анонса сюжета, который телеканал обещает показать в эфире во вторник, руководитель белорусского аналитического проекта по теме безопасности Андрей Поротников был задержан во время попытки выезда из Белоруссии, в Смоленске при содействии российских правоохранителей, он подозревается в измене государству. "Уникальность операции в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу. Впрочем, это себя оправдало: так контрразведке стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб – установлены лица, которые им содействовали, а также каналы переправки агентов через границу", – сказала диктор телеканала.
https://ria.ru/20230828/belorussiya-1892731645.html
белоруссия
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996877_120:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_bdb1f345b5f0bf026954a4d6051e39f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, варшава
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава
В Белоруссии задержали польского агента
ОНТ: комитет госбезопасности Белоруссии задержал польского агента
МИНСК, 28 авг – РИА Новости.
Белорусский государственный телеканал
ОНТ сообщил, что комитет госбезопасности страны задержал завербованного Польшей белоруса, который поставлял за рубеж информацию военной и оборонной тематик.
"Сотрудники комитета госбезопасности заставили провалиться иностранные спецслужбы, в частности Польши. Теперь установлено, какими способами Варшава
вербует белорусов, какую роль играют посольство и консульства. Операция шла несколько месяцев. Главный герой – завербованный журналист и блогер", – заявила диктор телеканала в понедельник.
В Совбезе объяснили провал попытки Запада устроить переворот в Белоруссии
По данным телеканала, мужчина "несколько лет собирал информацию и в виде отчетов отправлял ее заказчику".
"Данные, которые он получал из самых различных источников, касались Беларуси и сферы безопасности, а также военной и оборонной тематик. Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов", – заявили в эфире телеканала.
Исходя из анонса сюжета, который телеканал обещает показать в эфире во вторник, руководитель белорусского аналитического проекта по теме безопасности Андрей Поротников был задержан во время попытки выезда из Белоруссии, в Смоленске
при содействии российских правоохранителей, он подозревается в измене государству.
"Уникальность операции в том, что в определенный момент завербованного и задержанного агента даже пришлось отпустить на свободу. Впрочем, это себя оправдало: так контрразведке стали известны не только формы и методы работы иностранных спецслужб – установлены лица, которые им содействовали, а также каналы переправки агентов через границу", – сказала диктор телеканала.