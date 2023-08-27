https://ria.ru/20230827/zimbabve-1892466512.html

Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве

Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве - РИА Новости, 27.08.2023

Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве

Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T00:44

2023-08-27T00:44

2023-08-27T01:21

зимбабве

в мире

эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию."Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве", — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента."(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки", — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.

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зимбабве, в мире, эммерсон мнангагва