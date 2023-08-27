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Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве - РИА Новости, 27.08.2023
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00:44 27.08.2023 (обновлено: 01:21 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/zimbabve-1892466512.html
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве - РИА Новости, 27.08.2023
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:44
2023-08-27T01:21
зимбабве
в мире
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию.&quot;Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве&quot;, — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента."(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки", — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.
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зимбабве, в мире, эммерсон мнангагва
Зимбабве, В мире, Эммерсон Мнангагва
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве

Мнангагва переизбрался на второй срок на выборах президента Зимбабве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва
Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию.
«

"Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве", — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.

Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.
Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.
В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента.
"(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки", — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.
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