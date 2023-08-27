https://ria.ru/20230827/zimbabve-1892466512.html
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве - РИА Новости, 27.08.2023
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:44
2023-08-27T00:44
2023-08-27T01:21
зимбабве
в мире
эммерсон мнангагва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886795743_0:36:3101:1780_1920x0_80_0_0_87f69bb3b5cb0d83c5637da3cc8824c6.jpg
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию."Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве", — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента."(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки", — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.
https://ria.ru/20230823/zimbabve-1891798303.html
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886795743_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_eb12bb3e21da2b0bf9a1bc99d1e6839a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зимбабве, в мире, эммерсон мнангагва
Зимбабве, В мире, Эммерсон Мнангагва
Мнангагва победил на выборах президента Зимбабве
Мнангагва переизбрался на второй срок на выборах президента Зимбабве
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Действующий президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва был переизбран на второй срок по результатам прошедших президентских выборов в стране, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на избирательную комиссию.
«
"Мнангагва Эммерсон Дамбудзо, представитель партии ZANU-PF, объявляется должным образом избранным президентом Республики Зимбабве", — приводит агентство слова председателя комиссии Присциллы Чигумбы.
Она также отметила, что Мнангагва набрал 52,6 процента голосов. Его главный конкурент — лидер оппозиционной партии страны "Гражданская коалиция за перемены" (CCC) Нельсон Чамиса — набрал 44 процента. Таким образом, первый набрал более 2,3 миллиона голосов, в то время как второй — более 1,9 миллиона, добавила Чигумба.
Согласно Франс Пресс, явка на выборах составила 69 процентов.
В свою очередь представители партии CCC заявили, что отвергают результаты выборов после победы своего оппонента.
"(Мы отвергаем — Прим. ред.) любые результаты, поспешно собранные без надлежащей проверки", — приводит агентство Рейтер слова оппозиционеров.
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва возглавляет правящую партию "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF), он занял пост президента в ноябре 2017 года после отставки предыдущего главы государства Роберта Мугабе.
Член ЦИК рассказал, как проходят выборы в Зимбабве