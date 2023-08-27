https://ria.ru/20230827/zerno-1892495457.html

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна - РИА Новости, 27.08.2023

Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в течение двух месяцев вдвое увеличит транзит украинского зерна через страну, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T10:50

2023-08-27T10:50

2023-08-27T10:50

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в течение двух месяцев вдвое увеличит транзит украинского зерна через страну, пишет газета Financial Times. "В 2023 году Украина будет иметь около 40 миллионов тонн зерна на экспорт. Чтобы облегчить (транзит – ред.), мы увеличили пропускную способность как в порту Констанца, так и на путях, ведущих к порту Констанца", - заявил Чолаку в интервью изданию. По словам политика, увеличение пропускной способности черноморского порта Констанца и других маршрутов позволит увеличить экспорт украинского зерна вдвое – до 4 миллионов тонн в месяц. Он отметил, что новые меры предполагают разрешение ночного прохода судов с октября и увеличение грузопотока минимум до 14 судов в день, открытие большего количества автомобильных пунктов пересечения границы и улучшение железнодорожной инфраструктуры на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов. Увеличение размера барж вдвое также "означает, что Украине не придется так часто использовать зернохранилища", добавил Чолаку. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, обсуждались альтернативные маршруты зернового экспорта.

https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, румыния, в мире