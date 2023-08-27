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Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна - РИА Новости, 27.08.2023
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10:50 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/zerno-1892495457.html
Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна
Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна - РИА Новости, 27.08.2023
Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в течение двух месяцев вдвое увеличит транзит украинского зерна через страну, пишет газета Financial Times. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T10:50
2023-08-27T10:50
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в течение двух месяцев вдвое увеличит транзит украинского зерна через страну, пишет газета Financial Times. "В 2023 году Украина будет иметь около 40 миллионов тонн зерна на экспорт. Чтобы облегчить (транзит – ред.), мы увеличили пропускную способность как в порту Констанца, так и на путях, ведущих к порту Констанца", - заявил Чолаку в интервью изданию. По словам политика, увеличение пропускной способности черноморского порта Констанца и других маршрутов позволит увеличить экспорт украинского зерна вдвое – до 4 миллионов тонн в месяц. Он отметил, что новые меры предполагают разрешение ночного прохода судов с октября и увеличение грузопотока минимум до 14 судов в день, открытие большего количества автомобильных пунктов пересечения границы и улучшение железнодорожной инфраструктуры на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов. Увеличение размера барж вдвое также "означает, что Украине не придется так часто использовать зернохранилища", добавил Чолаку. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, обсуждались альтернативные маршруты зернового экспорта.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
https://ria.ru/20230822/zerno-1891532306.html
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украина, румыния, в мире
Украина, Румыния, В мире
Румыния намерена удвоить транзит украинского зерна

Премьер Чолаку: Румыния за два месяца удвоит транзит украинского зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что в течение двух месяцев вдвое увеличит транзит украинского зерна через страну, пишет газета Financial Times.
«
"В 2023 году Украина будет иметь около 40 миллионов тонн зерна на экспорт. Чтобы облегчить (транзит – ред.), мы увеличили пропускную способность как в порту Констанца, так и на путях, ведущих к порту Констанца", - заявил Чолаку в интервью изданию.
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По словам политика, увеличение пропускной способности черноморского порта Констанца и других маршрутов позволит увеличить экспорт украинского зерна вдвое – до 4 миллионов тонн в месяц.
Он отметил, что новые меры предполагают разрешение ночного прохода судов с октября и увеличение грузопотока минимум до 14 судов в день, открытие большего количества автомобильных пунктов пересечения границы и улучшение железнодорожной инфраструктуры на станциях, граничащих с Украиной, чтобы ускорить перевалку грузов. Увеличение размера барж вдвое также "означает, что Украине не придется так часто использовать зернохранилища", добавил Чолаку.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что провел переговоры с президентом Молдавии Майей Санду, обсуждались альтернативные маршруты зернового экспорта.
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