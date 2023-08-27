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Зеленский заявил о нехватке оружия. произведенного на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 27.08.2023 (обновлено: 23:22 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892580042.html
Зеленский заявил о нехватке оружия. произведенного на Украине
Зеленский заявил о нехватке оружия. произведенного на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
Зеленский заявил о нехватке оружия. произведенного на Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украина нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для фронта. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:46
2023-08-27T23:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир зеленский
алексей резников
сергей лавров
укроборонпром
нато
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для фронта. "Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: (противокорабельные ракеты – ред.) "Нептуны", (противотанковый ракетный комплекс – ред.) "Стугна", (противотанковые ракетные комплексы – ред.) "Корсары"… Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры … Вы не представляете, какое количество выпускаем", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. Он напомнил, что на Украине также уже производят и артиллерию натовского калибра, "этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было". Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет средства и готова изготавливать ракеты дальностью поражения более тысячи километров. Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230826/vsu-1892437319.html
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украина, россия, владимир зеленский, алексей резников, сергей лавров, укроборонпром, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Сергей Лавров, Укроборонпром, НАТО
Зеленский заявил о нехватке оружия. произведенного на Украине

Зеленский заявил о нехватке оружия и боеприпасов, произведенных на Украине

© AP Photo / Carl CourtВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Carl Court
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нарастила объемы производства оружия и боеприпасов, но этого пока недостаточно для фронта.
"Я запускал несколько ракетных программ, толкал максимально, выпускали разные ракеты и выпускаем: (противокорабельные ракеты – ред.) "Нептуны", (противотанковый ракетный комплекс – ред.) "Стугна", (противотанковые ракетные комплексы – ред.) "Корсары"… Такое количество, это не в десятки раз больше, чем до войны, но колоссальные цифры … Вы не представляете, какое количество выпускаем", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.
Он напомнил, что на Украине также уже производят и артиллерию натовского калибра, "этого пока мало для фронта, но в разы больше, чем было".
Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина имеет средства и готова изготавливать ракеты дальностью поражения более тысячи километров.
Ранее украинский концерн "Укроборонпром" сообщал о запуске производства мин калибром 82 миллиметра, 152-миллиметровых и 120-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также о планах производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийАлексей РезниковСергей ЛавровУкроборонпромНАТО
 
 
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