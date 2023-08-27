https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892574016.html

Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России

Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России - РИА Новости, 27.08.2023

Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что боевые действия не должны перейти вглубь России. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T21:18

2023-08-27T21:18

2023-08-27T21:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир зеленский

кирилл буданов

михаил подоляк

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что боевые действия не должны перейти вглубь России."Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", — сказал он.При этом киевский режим регулярно атакует часть российских территорий. В июле глава главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявлял, что ВСУ "хотели бы зайти в Крым". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского минобороны имеют свою сеть за рубежом, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории России будет расти.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892569036.html

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россия, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, михаил подоляк, вооруженные силы украины, нато