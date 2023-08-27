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Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России
Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России - РИА Новости, 27.08.2023
Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что боевые действия не должны перейти вглубь России. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:18
2023-08-27T21:18
2023-08-27T21:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
кирилл буданов
михаил подоляк
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналистке Наталье Мосейчук, что боевые действия не должны перейти вглубь России."Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни", — сказал он.При этом киевский режим регулярно атакует часть российских территорий. В июле глава главного управления разведки минобороны Кирилл Буданов в комментарии украинскому телеканалу ТСН заявлял, что ВСУ "хотели бы зайти в Крым". Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что Служба безопасности Украины и Главное управление разведки украинского минобороны имеют свою сеть за рубежом, и пригрозил, что количество атак при помощи беспилотников по территории России будет расти.Украина 4 июня начал контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
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россия, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, михаил подоляк, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, НАТО
Зеленский заявил, что бои не должны перейти вглубь России
Зеленский исключил перенос боев вглубь России из-за риска остаться одним