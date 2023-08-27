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Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго без потерь - РИА Новости, 27.08.2023
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21:14 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892573550.html
Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго без потерь
Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго без потерь - РИА Новости, 27.08.2023
Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго без потерь
Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T21:14
2023-08-27T21:14
в мире
украина
россия
израиль
владимир путин
энтони блинкен
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей. "Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - ответил Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230827/ukraina-1892524647.html
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в мире, украина, россия, израиль, владимир путин, энтони блинкен, нато, вооруженные силы украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Израиль, Владимир Путин, Энтони Блинкен, НАТО, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго без потерь

Зеленский: Украина готова воевать долго, если не будет терять людей

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина готова воевать долго, если не будет терять людей.
"Мы готовы воевать долго, не теряя людей, минимизировав жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - ответил Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
Вчера, 14:52
 
В миреУкраинаРоссияИзраильВладимир ПутинЭнтони БлинкенНАТОВооруженные силы УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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