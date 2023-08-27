https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892571056.html
Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине
Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине
Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:43
2023-08-27T20:43
2023-08-27T20:43
в мире
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине. Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах". "Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
https://ria.ru/20230827/proval-1892470336.html
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в мире, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Зеленский заявил, что хочет провести выборы на Украине
Зеленский заявил, что не держится за власть и хочет провести выборы на Украине
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы на Украине.
Ранее в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский отметил, что по закону проводить выборы во время военного положения на Украине запрещено. Он отметил, что это может произойти, если парламент примет соответствующие изменения в закон, Запад выделит на это деньги, а наблюдатели согласятся быть "в окопах".
"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три–пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада
продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко
.
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