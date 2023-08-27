https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892560981.html

Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения - РИА Новости, 27.08.2023

Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T19:34

2023-08-27T19:34

2023-08-27T19:34

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

в мире

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. "Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. По его мнению, принятие такого решения поможет побороть коррупцию. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в течение недели. По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.

https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html

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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире