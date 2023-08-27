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Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892560981.html
Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения
Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения - РИА Новости, 27.08.2023
Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения
Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T19:34
2023-08-27T19:34
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения. "Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона. По его мнению, принятие такого решения поможет побороть коррупцию. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в течение недели. По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
https://ria.ru/20230826/zelenskiy-1892397630.html
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украина, владимир зеленский, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире
Киев намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

Зеленский намерен приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения

© AP Photo / Petros GiannakourisПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью заявил, что хочет приравнять коррупцию к госизмене на время действия военного положения.
"Я поставил задачу, законодателю будут предложены мои предложения о приравнивании коррупции к госизмене на военное время. Поддержит ли этот закон законотворец, не знаю, но точно предложу", - сказал Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона.
По его мнению, принятие такого решения поможет побороть коррупцию. Он отметил, что подобная законодательная инициатива может поступить в парламент в течение недели.
По закону Украины за госизмену в период военного положения предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
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