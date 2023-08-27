Украина ожидает в сентябре новые пакеты военной помощи, заявил Зеленский
Зеленский заявил об ожидании новой военной помощи для Украины в сентябре
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский ожидает в сентябре выделения новых пакетов военной помощи для Украины.
"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое - наша защита. Новые оборонительные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования", - написал Зеленский в своем телеграм-канале, отметив, что "каждый из партнеров информирован о наших потребностях, ожидаем решений".
По его словам, в планах также переговоры о привлечении стран к гарантиям безопасности для Украины.
"Готовим украинское участие в международных мероприятиях, в частности в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Очередной саммит первых леди и джентльменов – наращиваем украинскую "мягкую силу". Продовольственная безопасность мира-неизменный приоритет. В течение недели – несколько совещаний по этим вопросам", - добавил Зеленский.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.