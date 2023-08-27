https://ria.ru/20230827/yazyk-1892535745.html

В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко

В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко - РИА Новости, 27.08.2023

В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко

Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T16:15

2023-08-27T16:15

2023-08-27T16:15

россия

общество

андрей фурсенко

московский физико-технический институт

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей, но важно сохранить русский язык как один из главных языков общения между учеными, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) китайский язык ранее был введен в качестве второго обязательного иностранного языка, напомнил Фурсенко, выступая на форуме "Территория смыслов". Это вызвало "дикое сопротивление", добавил он. Но сейчас в мире уже 30% научной литературы издается на китайском языке, добавил Фурсенко. "Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными", - сказал Фурсенко. При этом китайский язык - не единственный "научный" язык, который стоит изучать. "Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки", - подчеркнул Фурсенко. По его словам, для этого предпринимаются усилия.

https://ria.ru/20230818/mgpu-1890932007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, андрей фурсенко, московский физико-технический институт