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В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко - РИА Новости, 27.08.2023
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16:15 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/yazyk-1892535745.html
В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко
В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко - РИА Новости, 27.08.2023
В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко
Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T16:15
2023-08-27T16:15
россия
общество
андрей фурсенко
московский физико-технический институт
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей, но важно сохранить русский язык как один из главных языков общения между учеными, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко. В Московском физико-техническом институте (МФТИ) китайский язык ранее был введен в качестве второго обязательного иностранного языка, напомнил Фурсенко, выступая на форуме "Территория смыслов". Это вызвало "дикое сопротивление", добавил он. Но сейчас в мире уже 30% научной литературы издается на китайском языке, добавил Фурсенко. "Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными", - сказал Фурсенко. При этом китайский язык - не единственный "научный" язык, который стоит изучать. "Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки", - подчеркнул Фурсенко. По его словам, для этого предпринимаются усилия.
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россия, общество, андрей фурсенко, московский физико-технический институт
Россия, Общество, Андрей Фурсенко, Московский физико-технический институт
В научных вузах будут изучать китайский язык, заявил Фурсенко

Фурсенко: китайский язык будут включать в программы российских научных вузов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Китайский язык сейчас становится одним из главных мировых языков в науке, и поэтому он будет постепенно включаться в программы российских вузов, готовящих исследователей, но важно сохранить русский язык как один из главных языков общения между учеными, заявил помощник президента РФ по науке и образованию Андрей Фурсенко.
В Московском физико-техническом институте (МФТИ) китайский язык ранее был введен в качестве второго обязательного иностранного языка, напомнил Фурсенко, выступая на форуме "Территория смыслов". Это вызвало "дикое сопротивление", добавил он.
Но сейчас в мире уже 30% научной литературы издается на китайском языке, добавил Фурсенко.
"Мы хотим оставаться в (научном) тренде? Давайте будем двигаться. Насилия не будет, мы будем убеждать, но при этом мы будем двигаться в этом направлении, если мы хотим быть конкурентоспособными", - сказал Фурсенко. При этом китайский язык - не единственный "научный" язык, который стоит изучать.
"Проблема в том, что, конечно, надо добиваться того, чтобы русский язык оставался среди нескольких языков науки", - подчеркнул Фурсенко. По его словам, для этого предпринимаются усилия.
Главное здание Московского педагогического государственного университета - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
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18 августа, 20:17
 
РоссияОбществоАндрей ФурсенкоМосковский физико-технический институт
 
 
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