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На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 27.08.2023
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:54
2023-08-27T22:54
2023-08-27T23:08
донецк
специальная военная операция на украине
происшествия
авдеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. На севере Донецка прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается о взрывах артиллерийских снарядов, в том числе кассетных. Слышна стрельба из автоматического оружия.На севере от столицы ДНР расположен город-спутник Авдеевка, который остается под контролем украинских войск. В промзоне этого населенного пункта продолжаются боевые действия.Донецк находится под постоянным огнем армии противника. Так, сегодня при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей, четверо из них — дети. В последнее время украинские боевики используют для ударов по городу кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
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донецк, происшествия, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
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На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы