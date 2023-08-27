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На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:54 27.08.2023 (обновлено: 23:08 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/vzryvy-1892580658.html
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы - РИА Новости, 27.08.2023
На севере Донецка прогремели взрывы
На севере Донецка прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T22:54
2023-08-27T23:08
донецк
специальная военная операция на украине
происшествия
авдеевка
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. На севере Донецка прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается о взрывах артиллерийских снарядов, в том числе кассетных. Слышна стрельба из автоматического оружия.На севере от столицы ДНР расположен город-спутник Авдеевка, который остается под контролем украинских войск. В промзоне этого населенного пункта продолжаются боевые действия.Донецк находится под постоянным огнем армии противника. Так, сегодня при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей, четверо из них — дети. В последнее время украинские боевики используют для ударов по городу кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html
донецк
авдеевка
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донецк, происшествия, авдеевка, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Донецк, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Авдеевка, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
На севере Донецка прогремели взрывы

На севере Донецка прогремели взрывы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудники МЧС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг — РИА Новости. На севере Донецка прогремели взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Сообщается о взрывах артиллерийских снарядов, в том числе кассетных. Слышна стрельба из автоматического оружия.
На севере от столицы ДНР расположен город-спутник Авдеевка, который остается под контролем украинских войск. В промзоне этого населенного пункта продолжаются боевые действия.
Донецк находится под постоянным огнем армии противника. Так, сегодня при атаке ВСУ пострадали шесть мирных жителей, четверо из них — дети.
В последнее время украинские боевики используют для ударов по городу кассетные боеприпасы, которые киевский режим получил от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияАвдеевкаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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