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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области - РИА Новости, 27.08.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное") со ссылкой на главу областной военной администрации... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T05:09
2023-08-27T05:09
2023-08-27T05:35
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины, сообщило украинское издание "Суспильне" ("Общественное") со ссылкой на главу областной военной администрации Игоря Табурца. "В Черкасской области слышны звуки взрывов. В регионе работает ПВО", - говорится в сообщении. Позже "о работе ПВО на окраинах Киева" также сообщила и Киевская городская военная администрация.Ранее на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черкасской области
"Суспильне": в Черкасской области прозвучали взрывы, работает ПВО