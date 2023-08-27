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Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
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17:10 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/vybory-1892542474.html
Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине
Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине
Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что парламентские выборы на Украине возможны только после окончания конфликта. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T17:10
2023-08-27T17:10
украина
в мире
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что парламентские выборы на Украине возможны только после окончания конфликта. "Выборы во время войны - об этом говорить кощунство. Если бы не было военного положения, они (парламентские выборы) были бы. Уже была бы активная предвыборная гонка. Будут выборы? Будут после победы... Во время военного положения проведение выборов невозможно", - сказала Шуляк в интервью YouTube-каналу украинской журналистке Маричке Довбенко "В кровати". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
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украина, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине

Депутат Рады: парламентские выборы на Украине пройдут после окончания конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что парламентские выборы на Украине возможны только после окончания конфликта.
"Выборы во время войны - об этом говорить кощунство. Если бы не было военного положения, они (парламентские выборы) были бы. Уже была бы активная предвыборная гонка. Будут выборы? Будут после победы... Во время военного положения проведение выборов невозможно", - сказала Шуляк в интервью YouTube-каналу украинской журналистке Маричке Довбенко "В кровати".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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