https://ria.ru/20230827/vybory-1892542474.html

Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине

Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине - РИА Новости, 27.08.2023

Депутат Рады назвала примерные сроки парламентских выборов на Украине

Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что парламентские выборы на Украине возможны только после окончания конфликта. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T17:10

2023-08-27T17:10

2023-08-27T17:10

украина

в мире

владимир зеленский

алексей гончаренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк считает, что парламентские выборы на Украине возможны только после окончания конфликта. "Выборы во время войны - об этом говорить кощунство. Если бы не было военного положения, они (парламентские выборы) были бы. Уже была бы активная предвыборная гонка. Будут выборы? Будут после победы... Во время военного положения проведение выборов невозможно", - сказала Шуляк в интервью YouTube-каналу украинской журналистке Маричке Довбенко "В кровати". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В конце июля Верховная рада продлила действие военного положения до 15 ноября 2023 года. В конце октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, но в связи с продлением военного положения выборы проводиться не будут, сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

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Екатерина Зайцева

украина, в мире, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада украины