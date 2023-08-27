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Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 27.08.2023
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15:55 27.08.2023
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Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России
Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 27.08.2023
Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России
Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:55
2023-08-27T15:55
политика
россия
зимбабве
элла памфилова
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба, сообщается в Telegram-канале ЦИК России. "Андрей Шутов передал приглашение Эллы Памфиловой главе избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства. Шутов присутствовал в Зимбабве в качестве международного наблюдателя на всеобщих выборах и высоко оценил уровень их подготовки и проведения. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886429746.html
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политика, россия, зимбабве, элла памфилова
Политика, Россия, Зимбабве, Элла Памфилова
Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России

Член ЦИК РФ пригласил главу избиркома Зимбабве наблюдать за выборами президента

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба, сообщается в Telegram-канале ЦИК России.
"Андрей Шутов передал приглашение Эллы Памфиловой главе избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства.
Шутов присутствовал в Зимбабве в качестве международного наблюдателя на всеобщих выборах и высоко оценил уровень их подготовки и проведения.
Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва (слева) на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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