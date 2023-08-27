https://ria.ru/20230827/vybory-1892532456.html

Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России

Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России - РИА Новости, 27.08.2023

Главу избиркома Зимбабве пригласили наблюдать за выборами президента России

Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T15:55

2023-08-27T15:55

2023-08-27T15:55

политика

россия

зимбабве

элла памфилова

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Член Центризбиркома России Андрей Шутов передал приглашение наблюдать за президентскими выборами в РФ председателю избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба, сообщается в Telegram-канале ЦИК России. "Андрей Шутов передал приглашение Эллы Памфиловой главе избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации", - говорится в публикации ведомства. Шутов присутствовал в Зимбабве в качестве международного наблюдателя на всеобщих выборах и высоко оценил уровень их подготовки и проведения. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230727/diplomatiya-1886429746.html

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политика, россия, зимбабве, элла памфилова