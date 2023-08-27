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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 27.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:33
2023-08-27T18:33
2023-08-27T18:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Украинские войска за 1 час 10 минут обстреляли Донецк и Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 17.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Через пять минут по Горловке выпустили еще четыре снаряда. Отмечается, что Донецк был обстрелян в 17.10 тремя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Через час по городу выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.ский районы): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный).
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горловка, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку