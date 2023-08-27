https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html

В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине

В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине - РИА Новости, 27.08.2023

В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине

Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T18:03

2023-08-27T18:03

2023-08-27T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

польша

варшава

украина

нато

министерство обороны сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Dialogue works."Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", — утверждает он.По словам офицера, подобные планы Варшавы и Вильнюса очень опасны. При любых обстоятельствах они остаются членами альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, пояснил он."Если они вступят на территорию западной Украины, то их расценят как войска НАТО", — добавил он.Макгрегор предупредил, что если европейские союзники решатся на подобный шаг, то они неизбежно окажутся втянуты в прямое столкновение с российскими войсками.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html

https://ria.ru/20230827/frantsiya-1892529387.html

польша

варшава

украина

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в мире, польша, варшава, украина, нато, министерство обороны сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)