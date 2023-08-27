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В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:03 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/vsu-1892550900.html
В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине
В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине - РИА Новости, 27.08.2023
В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине
Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T18:03
2023-08-27T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
польша
варшава
украина
нато
министерство обороны сша
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Dialogue works."Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", — утверждает он.По словам офицера, подобные планы Варшавы и Вильнюса очень опасны. При любых обстоятельствах они остаются членами альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, пояснил он."Если они вступят на территорию западной Украины, то их расценят как войска НАТО", — добавил он.Макгрегор предупредил, что если европейские союзники решатся на подобный шаг, то они неизбежно окажутся втянуты в прямое столкновение с российскими войсками.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230827/zelenskiy-1892538763.html
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в мире, польша, варшава, украина, нато, министерство обороны сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Варшава, Украина, НАТО, Министерство обороны США, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
В обход НАТО. В США испугались новой военной операции на Украине

Полковник Макгрегор: Польша и Литва хотят вторгнуться на Украину в обход НАТО

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterВертолеты ВС Польши
Вертолеты ВС Польши - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
Вертолеты ВС Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Польша и Литва могут вторгнуться на Западную Украину без согласования своих действий с НАТО, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Dialogue works.
"Самое страшное, что сейчас появляются подтверждения тому, что поляки и литовцы заинтересованы в интервенции, которую как они утверждают, они осуществили бы самостоятельно в обход НАТО", — утверждает он.
По словам офицера, подобные планы Варшавы и Вильнюса очень опасны. При любых обстоятельствах они остаются членами альянса, и их операция будет расцениваться как действия военного блока, пояснил он.
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"Если они вступят на территорию западной Украины, то их расценят как войска НАТО", — добавил он.
Макгрегор предупредил, что если европейские союзники решатся на подобный шаг, то они неизбежно окажутся втянуты в прямое столкновение с российскими войсками.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаВаршаваУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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