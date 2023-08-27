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Военнослужащая: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под гражданских - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:54 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/vsu-1892532140.html
Военнослужащая: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под гражданских
Военнослужащая: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под гражданских - РИА Новости, 27.08.2023
Военнослужащая: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под гражданских
Диверсионные группы ВСУ активно работают на угледарском направлении, при этом они передвигаются на гражданских автомобилях и переодеваются в форму... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:54
2023-08-27T15:54
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Диверсионные группы ВСУ активно работают на угледарском направлении, при этом они передвигаются на гражданских автомобилях и переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ, рассказала РИА Новости боец медчасти ОБТФ "Каскад" Надежда. Бойцам медчастей, рассказывает Надежда, приходится передвигаться между войсковыми частями, которые находятся на направлении, в том числе зачастую вызовы поступают в ночное время, когда диверсионные группы ВСУ особенно активны. "Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах, просто если вечером едете, утром, стараемся никого не подбирать и не тормозить. Если вы без оружия, то лучше не останавливаться … Несмотря на комендантский час, даже ночью, когда на Урожайку (Урожайное – ред.) едем, постоянно ловит кто-то попутку … Если мы видим своих, свое подразделение, то тогда только берем", – объясняет она. По ее словам, бойцы украинских ДРГ часто переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ, чтобы проще передвигаться по тыловым территориям. "Они заходят на позиции, которые они завоевали, причем они заходят с комплектами российской формы, оставляют свою форму, переодеваются и уже выходят как наши сотрудники, причем они разговаривают на русском языке", - говорит она. Основная цель украинских ДРГ – диверсии на транспортных узлах, попытки прорваться в Донецк, а также установка маячков на транспорт военных, чтобы выстроить схему трафика. "В том году у них была цель прорваться на Донецк или диверсии на узлах дорог … В начале лета маячки цепляли на машины ДРГшники. Смотрят трафик, куда катаются машины, на каких точках останавливаются, медицинские машины и военная техника", - говорит она.
https://ria.ru/20230802/ssha-1887662310.html
донецк
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РИА Новости
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донецк, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Военнослужащая: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под гражданских

Боец медчасти Надежда: ВСУ на Угледарском направлении маскируются под ВС РФ

© AP Photo / LIBKOSВид с воздуха на Угледар
Вид с воздуха на Угледар - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Вид с воздуха на Угледар. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 авг – РИА Новости. Диверсионные группы ВСУ активно работают на угледарском направлении, при этом они передвигаются на гражданских автомобилях и переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ, рассказала РИА Новости боец медчасти ОБТФ "Каскад" Надежда.
Бойцам медчастей, рассказывает Надежда, приходится передвигаться между войсковыми частями, которые находятся на направлении, в том числе зачастую вызовы поступают в ночное время, когда диверсионные группы ВСУ особенно активны.
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"Некоторые на гражданских машинах передвигаются, те, которых ловили, были ориентировки, что передвигались на гражданских машинах, просто если вечером едете, утром, стараемся никого не подбирать и не тормозить. Если вы без оружия, то лучше не останавливаться … Несмотря на комендантский час, даже ночью, когда на Урожайку (Урожайное – ред.) едем, постоянно ловит кто-то попутку … Если мы видим своих, свое подразделение, то тогда только берем", – объясняет она.
По ее словам, бойцы украинских ДРГ часто переодеваются в форму военнослужащих ВС РФ, чтобы проще передвигаться по тыловым территориям. "Они заходят на позиции, которые они завоевали, причем они заходят с комплектами российской формы, оставляют свою форму, переодеваются и уже выходят как наши сотрудники, причем они разговаривают на русском языке", - говорит она.
Основная цель украинских ДРГ – диверсии на транспортных узлах, попытки прорваться в Донецк, а также установка маячков на транспорт военных, чтобы выстроить схему трафика.
"В том году у них была цель прорваться на Донецк или диверсии на узлах дорог … В начале лета маячки цепляли на машины ДРГшники. Смотрят трафик, куда катаются машины, на каких точках останавливаются, медицинские машины и военная техника", - говорит она.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 августа, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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