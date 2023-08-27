https://ria.ru/20230827/vsu-1892510872.html

Реальность иная. Солдаты ВСУ рассказали об "украинском Вьетнаме"

Реальность иная. Солдаты ВСУ рассказали об "украинском Вьетнаме" - РИА Новости, 27.08.2023

Реальность иная. Солдаты ВСУ рассказали об "украинском Вьетнаме"

По мере завершения летнего контрнаступления ВСУ украинские солдаты оценивают его пессимистично, пишет Aftenposten. РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:55

2023-08-27T12:55

2023-08-27T18:33

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. По мере завершения летнего контрнаступления ВСУ украинские солдаты оценивают его пессимистично, пишет Aftenposten.В материале указывается, что многие называют противостояние на отдельных участках фронта "украинским Вьетнамом". Украинские солдаты рассказали изданию о настолько невыносимом трупном смраде на поле боя, что даже "бывалые солдаты сходят с ума"."Нет ничего хуже <…>. Это сущий ад. Даже представить себе не могу, чтобы Бог придумал что-нибудь страшнее", — приводит издание слова командира роты ВСУ с позывным Шрам.На фоне происходящего на фронте уже мало кто верит в оглушительную победу Украины, рассказала Aftenposten фронтовой врач."Реальность совершенно иная. Кто заменит тех, кто погиб здесь? И кто заменит тех, кто умрет в ближайшие несколько месяцев? Я не вижу в ближайшем будущем никакой победы", — раскритиковала она оптимистичную риторику украинских и западных СМИ.Украинское контрнаступление продолжается с 4 июня на Южно-Донецком, Запорожском и Артемовском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Однако они несут большие потери и за это время не добились успеха ни на одном из участков фронта.

https://ria.ru/20230827/spetsoperatsiya-1892476444.html

https://ria.ru/20230826/vsu-1892461542.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, нато