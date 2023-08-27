https://ria.ru/20230827/voenkom-1892467401.html

На Украине при загадочных обстоятельствах умер военком

На Украине при загадочных обстоятельствах умер военком - РИА Новости, 27.08.2023

На Украине при загадочных обстоятельствах умер военком

В Закарпатье возле полигона нашли сотрудника военкомата с травмой головы, которую он получил при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает информагентство... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T01:25

2023-08-27T01:25

2023-08-27T01:47

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Закарпатье возле полигона нашли сотрудника военкомата с травмой головы, которую он получил при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает информагентство "Укринформ"."В Закарпатье полиция расследует смерть военного, его нашли возле полигона, позже он умер в больнице", — говорится в сообщении.По заявлению полиции, сотрудника центра комплектования и социальной поддержки Василия Стеца нашли на полигоне возле Ужгорода. Его родственники подтверждают, что в момент нахождения у потерпевшего обнаружили травму головы.Представитель главного управления национальной полиции по Закарпатью Анна Дан подтвердила смерть Стеца, добавив, что умер он после прибытия в больницу. По факту смерти военнослужащего заведено дело по статье "преднамеренное убийство". По ее словам, судмедэксперты работают над выяснением причины смерти.Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Предварительные результаты проверки Зеленский назвал неутешительными. В Госбюро расследований Украины сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов.

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