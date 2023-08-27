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У побережья Австралии разбился американский военный вертолет, сообщили СМИ
У побережья Австралии разбился американский военный вертолет, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
У побережья Австралии разбился американский военный вертолет, сообщили СМИ
Военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений у побережья Австралии, в результате аварии могут быть... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T07:01
2023-08-27T07:01
2023-08-27T07:39
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Военный вертолет V-22 Osprey, на борту которого были около 20 морпехов США, разбился во время учений у побережья Австралии, в результате аварии могут быть жертвы. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на источники."Около 11.00 по местному времени (4.00 мск. — Прим. ред.) вертолет Osprey разбился возле острова Мелвилл во время учений Predators Run, в которых участвуют сотрудники из Австралии, США, Индонезии, Филиппин и Восточного Тимора", — говорится в сообщении телеканала, отметившего, что на борту находилось примерно 20 морпехов США.Отмечается, что в результате аварии могут быть жертвы. Члены экипажа объявлены пропавшими без вести.В конце июля четверо австралийских военных погибли в результате крушения вертолета MRH-90 Taipan во время совместных учений американских и австралийских военнослужащих Talisman Sabre на северо-востоке Австралии. Как заявил министр обороны Ричард Марлз, вертолет выполнял тренировочную миссию. Была организована поисково-спасательная операция, а проведение учений было приостановлено. Уточняется, что все четверо были членами 6-го авиационного полка, базировавшегося в Сиднее.
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в мире, австралия, сша
У побережья Австралии разбился американский военный вертолет, сообщили СМИ
Sky News Australia: у побережья Австралии разбился вертолет США V-22 Osprey