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В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина - РИА Новости, 27.08.2023
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15:55 27.08.2023 (обновлено: 16:12 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/uran-1892532305.html
В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина
В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина - РИА Новости, 27.08.2023
В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина
Западные страны, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T15:55
2023-08-27T16:12
в мире
сша
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные страны, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана, сообщило агентство Bloomberg.&quot;Спустя примерно 18 месяцев (после начала спецоперации. — Прим. ред.) корпорация &quot;Росатом&quot; по-прежнему остается крупнейшим в мире производителем урана. Она все так же снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов и десятки других электростанций в Европе и Азии&quot;, — говорится в публикации.Западные правительства не вводят санкции против "Росатома", потому что это грозит нанести больший ущерб их собственной экономике, чем российской, указано в статье."Мы несем издержки чрезмерной зависимости от Москвы в области ядерного топлива. И не только мы — весь мир", — сказал советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности Пранай Вадди.Ситуация еще больше осложнилась после военного переворота в Нигере, на территории которого находится около пяти процентов мировых запасов урана. Если западные страны не смогут найти альтернативы, перед ними встанет неприятный выбор: либо продолжать сотрудничать с Россией, либо останавливать реакторы, считает Bloomberg.И даже при позитивном сценарии Западу потребуется около пяти лет, чтобы преодолеть зависимость от "Росатома", приводит издание слова бывшего заместителя министра энергетики США Дэна Поунмана.Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005-го. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
https://ria.ru/20230827/uran-1892479592.html
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в мире, сша, россия, вашингтон (штат)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат)
В США рассказали о жесткой зависимости мира от Путина

Bloomberg: США не смогут в ближайшее время отказаться от российского урана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Западные страны, и в особенности США, находятся в зависимости от российского урана, сообщило агентство Bloomberg.
«

"Спустя примерно 18 месяцев (после начала спецоперации. — Прим. ред.) корпорация "Росатом" по-прежнему остается крупнейшим в мире производителем урана. Она все так же снабжает почти четверть из 92 американских ядерных реакторов и десятки других электростанций в Европе и Азии", — говорится в публикации.

Западные правительства не вводят санкции против "Росатома", потому что это грозит нанести больший ущерб их собственной экономике, чем российской, указано в статье.
"Мы несем издержки чрезмерной зависимости от Москвы в области ядерного топлива. И не только мы — весь мир", — сказал советник Белого дома по вопросам атомной энергетики из Совета национальной безопасности Пранай Вадди.
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Ситуация еще больше осложнилась после военного переворота в Нигере, на территории которого находится около пяти процентов мировых запасов урана. Если западные страны не смогут найти альтернативы, перед ними встанет неприятный выбор: либо продолжать сотрудничать с Россией, либо останавливать реакторы, считает Bloomberg.
И даже при позитивном сценарии Западу потребуется около пяти лет, чтобы преодолеть зависимость от "Росатома", приводит издание слова бывшего заместителя министра энергетики США Дэна Поунмана.
Как сообщило в четверг РИА Новости, США в первом полугодии купили у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превысило показатель за аналогичный период прошлого года и стало максимальным уровнем с 2005-го. Вашингтон заплатил за него 696,5 миллиона долларов.
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