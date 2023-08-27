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"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО - РИА Новости, 27.08.2023
"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
Украина может потерять большую часть территории после спецоперации из-за интервенции Польши и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T14:52
2023-08-27T14:52
2023-08-27T15:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
венгрия
скотт риттер
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Украина может потерять большую часть территории после спецоперации из-за интервенции Польши и Венгрии, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue works."Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? <…> Их ничто не остановит", — отметил он.По мнению эксперта, в результате действий соседних государств Украина может понести тяжелейшие территориальные потери. При этом Киев не сможет удержать контроль и над прибрежными городами, включая Николаев и Одессу, если в ближайшее время не пойдет на мирное урегулирование конфликта, считает военный."Все, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства", — резюмировал Риттер.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20230826/vsu-1892437319.html
https://ria.ru/20230826/kupyansk-1892407678.html
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в мире, украина, польша, венгрия, скотт риттер, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Венгрия, Скотт Риттер, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
"Их не остановят". Зеленскому раскрыли, что будет с Украиной после СВО
Экс-разведчик Риттер: Польша и Венгрия захватят часть территории Украины