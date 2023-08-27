https://ria.ru/20230827/ukraina-1892484417.html

Итальянский политик заявил о провале стратегии НАТО на Украине

Итальянский политик заявил о провале стратегии НАТО на Украине - РИА Новости, 27.08.2023

Итальянский политик заявил о провале стратегии НАТО на Украине

Стратегия НАТО в отношении конфликта на Украине не привела к желаемому альянсом результату, а экономические санкции, введенные против России, не подкосили ее... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T09:11

2023-08-27T09:11

2023-08-27T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

италия

джузеппе конте

нато

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Стратегия НАТО в отношении конфликта на Украине не привела к желаемому альянсом результату, а экономические санкции, введенные против России, не подкосили ее экономику, заявил бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте. "Проводимая до сих пор в НАТО стратегия, основанная на постоянных военных поставках на Украину и логике эскалации, не привела к желаемому военному поражению России. Совсем иначе. Не было разгрома российской армии в Бахмуте (Артемовске – ред.), не было распада ее военных подразделений, не было отступления при украинском контрнаступлении", - написал политик в Facebook*.Конте признал, что экономические санкции, введенные против России, "не привели к ее банкротству и не подкосили экономику". Экс-премьер Италии добавил, что возможность внутренней дестабилизации в России рухнула "перед лицом укрепления лидерства Путина и роста внутреннего консенсуса", а политика Запада не привела к изоляции России. "Изоляция России ни в коем случае не стала реальностью. Наоборот. Только что завершился 15-й саммит группы БРИКС во главе с Россией и Китаем с конкретной перспективой ее дальнейшего расширения в 2024 году, что позволит охватить 45% населения планеты и 38,2% мирового ВВП", - отметил он. Конте подчеркнул, что конфликт на Украине "обнажил неспособность Европейского Союза разработать эффективную общую стратегию и осуществить самостоятельное политическое и экономическое руководство" и подчеркнул подчиненность руководителей европейских государств Соединенным Штатам. Конте от имени оппозиционного общественно-политического "Движения 5 звезд" (Д5З) в течение длительного времени подвергает резкой критике политику правительства Италии, направленную на военную поддержку Украины, и выступает против новых поставок оружия Киеву, поскольку, по его мнению, это ведет к эскалации конфликта. Ранее, выступая на публичном мероприятии на юге Италии, экс-премьер заявил, что Владимир Зеленский не может единолично решать, на каких условиях надо урегулировать конфликт на Украине. Лидер Д5З назвал позицию Запада, отрицающего переговоры, "стратегической ошибкой", которая может вызвать применение ядерного оружия. Конте подверг резкой критике решение Рима о представлении Украине шестого пакета военной помощи. По его словам, правительство Италии "не столько встало на сторону НАТО, сколько оказалось на лопатках перед директивами НАТО".Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230825/sanctions-1892134264.html

https://ria.ru/20230816/rossiya-1890252911.html

https://ria.ru/20230826/ukraina-1892324087.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, италия, джузеппе конте, нато, владимир зеленский