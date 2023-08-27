https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - РИА Новости, 27.08.2023

Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T07:21

2023-08-27T07:21

2023-08-27T08:22

в мире

цар

александр бикантов

фостен-арканж туадера

россия

москва

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839435170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f29b608c71fb8343099c8a52a44171a5.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов."В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны", — сказал дипломат.Сам референдум прошел прекрасно и без серьезных инцидентов, уточнил посол в республике. Говоря о количестве российских инструкторов, он заметил, что в посольстве нет данных об увеличении их количества.В июле Бикантов сообщал агентству, что ЦАР заинтересована в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно — 1890 человек, недавно была ротация.В конце мая президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о проведении референдума по принятию новой конституции, которая даст ему возможность баллотироваться на третий срок. Вслед за этим в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения основного закона. Новая конституция предполагает увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмену ограничения на число сроков.Конституционный суд Центральноафриканской республики утвердил результаты референдума, на котором более 95 процентов участников проголосовали за проект новой конституции страны. Явка составила 57,23 процента.

https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html

https://ria.ru/20230728/putin-1886990964.html

цар

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цар, александр бикантов, фостен-арканж туадера, россия, москва, оон