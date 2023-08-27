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Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - РИА Новости, 27.08.2023
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07:21 27.08.2023 (обновлено: 08:22 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/tsar-1892478205.html
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности - РИА Новости, 27.08.2023
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности
Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T07:21
2023-08-27T08:22
в мире
цар
александр бикантов
фостен-арканж туадера
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.&quot;В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны&quot;, — сказал дипломат.Сам референдум прошел прекрасно и без серьезных инцидентов, уточнил посол в республике. Говоря о количестве российских инструкторов, он заметил, что в посольстве нет данных об увеличении их количества.В июле Бикантов сообщал агентству, что ЦАР заинтересована в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно — 1890 человек, недавно была ротация.В конце мая президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о проведении референдума по принятию новой конституции, которая даст ему возможность баллотироваться на третий срок. Вслед за этим в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения основного закона. Новая конституция предполагает увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмену ограничения на число сроков.Конституционный суд Центральноафриканской республики утвердил результаты референдума, на котором более 95 процентов участников проголосовали за проект новой конституции страны. Явка составила 57,23 процента.
https://ria.ru/20230825/prigozhin-1892150347.html
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в мире, цар, александр бикантов, фостен-арканж туадера, россия, москва, оон
В мире, ЦАР, Александр Бикантов, Фостен-Арканж Туадера, Россия, Москва, ООН
Посол России рассказал о просьбе ЦАР помочь в обеспечении безопасности

Посол: ЦАР просила Россию помочь обеспечить безопасность во время референдума

© РИА НовостиЖители Банги
Жители Банги
© РИА Новости
Жители Банги. Архивное фото
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Центральноафриканская республика обращалась к Москве с просьбой помочь обеспечить безопасность во время конституционного референдума, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
«

"В период конституционного референдума была просьба помочь с обеспечением безопасности, так как Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) отказалась. Но о количестве инструкторов речь не шла. Это было на усмотрение российской стороны", — сказал дипломат.

Сам референдум прошел прекрасно и без серьезных инцидентов, уточнил посол в республике. Говоря о количестве российских инструкторов, он заметил, что в посольстве нет данных об увеличении их количества.
В июле Бикантов сообщал агентству, что ЦАР заинтересована в увеличении присутствия в стране российских военных инструкторов, их число неизменно — 1890 человек, недавно была ротация.
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В конце мая президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера объявил о проведении референдума по принятию новой конституции, которая даст ему возможность баллотироваться на третий срок. Вслед за этим в стране прошли массовые шествия в поддержку изменения основного закона. Новая конституция предполагает увеличение срока президентских полномочий с пяти до семи лет и отмену ограничения на число сроков.
Конституционный суд Центральноафриканской республики утвердил результаты референдума, на котором более 95 процентов участников проголосовали за проект новой конституции страны. Явка составила 57,23 процента.
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