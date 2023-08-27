https://ria.ru/20230827/trevoga-1892473606.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.08.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на воскресенье была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:07
2023-08-27T04:07
2023-08-27T04:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на воскресенье была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным карты, сигнал тревоги в Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновецкой, Тернопольской и Ровненской областях прозвучал с 4.01 по 4.03 (совпадает с мск — Прим. ред.).Ранее тревога также была объявлена в объявлена в городе Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20230826/spetsoperatsiya-1892443493.html
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украина, в мире, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Вооруженные силы РФ
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Воздушная тревога в ночь на воскресенье была объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в Хмельницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновецкой, Тернопольской и Ровненской областях прозвучал с 4.01 по 4.03 (совпадает с мск — Прим. ред.).
Ранее тревога также была объявлена в объявлена в городе Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Сумской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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