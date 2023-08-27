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СМИ: Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме
СМИ: Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме - РИА Новости, 27.08.2023
СМИ: Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме
Бывший президент США Дональд Трамп с момента сдачи властям в четверг собрал на пожертвованиях более 7,1 миллиона долларов. Об этом сообщила газета Politico со... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T04:41
2023-08-27T04:41
2023-08-27T04:41
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп с момента сдачи властям в четверг собрал на пожертвованиях более 7,1 миллиона долларов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на данные его избирательного штаба. Согласно этой информации, только в пятницу Трампу пожертвовали 4,18 миллиона долларов, что стало для политика "самым удачным" днем с точки пожертвований на его предвыборную кампанию. Сбор средств для кампании экс-главы Белого дома проводился за счет товаров с его логотипами, которые продаются через связанный с ним магазин. После того, как политик формально сдался властям округа Фултон (штат Джорджия), на интернет-площадке стартовала продажа футболок, плакатов, и наклеек с изображением его тюремного магшота. Товары также содержат слоган "Никогда не сдавайтесь" и варьируются в цене от 12 до 34 долларов США. Всего же за последние несколько недель штабу Трампа удалось собрать пожертвования на сумму порядка 20 миллионов долларов, сообщает издание. Трамп в четверг вечером прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон. Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джорджия, дональд трамп
В мире, США, Джорджия, Дональд Трамп
СМИ: Трамп собрал более семи миллионов долларов после фото в тюрьме
Politico: Дональд Трамп собрал 7,1 миллиона долларов после фото в тюрьме
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости.
Бывший президент США Дональд Трамп с момента сдачи властям в четверг собрал на пожертвованиях более 7,1 миллиона долларов. Об этом сообщила газета Politico
со ссылкой на данные его избирательного штаба.
Согласно этой информации, только в пятницу Трампу пожертвовали 4,18 миллиона долларов, что стало для политика "самым удачным" днем с точки пожертвований на его предвыборную кампанию.
Сбор средств для кампании экс-главы Белого дома проводился за счет товаров с его логотипами, которые продаются через связанный с ним магазин. После того, как политик формально сдался властям округа Фултон (штат Джорджия
), на интернет-площадке стартовала продажа футболок, плакатов, и наклеек с изображением его тюремного магшота.
Товары также содержат слоган "Никогда не сдавайтесь" и варьируются в цене от 12 до 34 долларов США. Всего же за последние несколько недель штабу Трампа удалось собрать пожертвования на сумму порядка 20 миллионов долларов, сообщает издание.
Трамп в четверг вечером прибыл в тюрьму в штате Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело против него за попытки "рэкетирскими" методами переиграть итоги президентских выборов 2020 года. Экс-президента сфотографировали при аресте, его так называемый магшот распространил офис шерифа округа Фултон.
Политик провел под арестом около получаса и был отпущен под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.
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