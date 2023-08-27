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Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:19 27.08.2023
https://ria.ru/20230827/svo-1892504323.html
Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском
Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023
Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском
Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их уничтожения в последующем с помощью... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T12:19
2023-08-27T12:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их уничтожения в последующем с помощью подготовленной артиллерии, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. "Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена (украинская - ред.) артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь", - рассказал снайпер. По его словам, несколько украинцев передвигались, не пригибаясь и не скрываясь, в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника. "Соответственно, по нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади", - добавил боец. Собеседник агентства отметил, что противник начал использовать подобную тактику недавно на данном направлении. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны РФ говорилось об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении.
https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html
РИА Новости
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском

Снайпер ВС РФ: Киев использует военных под Купянском в качестве приманки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
© AP Photo / Libkos
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их уничтожения в последующем с помощью подготовленной артиллерии, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.
«
"Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена (украинская - ред.) артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь", - рассказал снайпер.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
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По его словам, несколько украинцев передвигались, не пригибаясь и не скрываясь, в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника.
«
"Соответственно, по нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади", - добавил боец.
Собеседник агентства отметил, что противник начал использовать подобную тактику недавно на данном направлении.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны РФ говорилось об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
26 августа, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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