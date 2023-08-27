https://ria.ru/20230827/svo-1892504323.html

Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском

Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском - РИА Новости, 27.08.2023

Российский снайпер рассказал, как Киев использует военных под Купянском

Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их уничтожения в последующем с помощью... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T12:19

2023-08-27T12:19

2023-08-27T12:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг - РИА Новости. Украинское командование использует рядовой состав ВСУ в качестве приманки для выявления российских снайперов, для их уничтожения в последующем с помощью подготовленной артиллерии, рассказал РИА Новости разведчик 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. "Недавно был случай, как противник отправил своих рядовых бойцов выманивать снайперский огонь противника, заранее была подготовлена (украинская - ред.) артиллерия и танк. Рядовые бойцы бегали по переднему краю, выманивали наш огонь", - рассказал снайпер. По его словам, несколько украинцев передвигались, не пригибаясь и не скрываясь, в зоне видимости российских бойцов на передовых позициях, по ним снайперы открыли огонь, уничтожив одного военнослужащего противника. "Соответственно, по нам начала работать артиллерия противника, и позже выкатился танк и начал работать по всей площади", - добавил боец. Собеседник агентства отметил, что противник начал использовать подобную тактику недавно на данном направлении. В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. В субботней сводке Минобороны РФ говорилось об улучшении положения по переднему краю на купянском направлении.

https://ria.ru/20230825/ukraina-1892048180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины