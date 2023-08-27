https://ria.ru/20230827/strelba-1892470804.html
При стрельбе во Флориде погибли три человека
При стрельбе во Флориде погибли три человека - РИА Новости, 27.08.2023
При стрельбе во Флориде погибли три человека
Стрельба, произошедшая в субботу в магазине Dollar General в американском Джэксонвилле (штат Флорида), унесла жизни трех человек, а сам нападавший покончил с... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T02:35
2023-08-27T02:35
2023-08-27T03:57
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба, произошедшая в субботу в магазине Dollar General в американском Джэксонвилле (штат Флорида), унесла жизни трех человек, а сам нападавший покончил с собой, сообщили на пресс-конференции представители местных властей. "Жертвами стали три человека. Нападавший руководствовался расовыми мотивами – он ненавидел чернокожих", – сообщил шериф города.Нападавший был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом, при нем также был найден тактический жилет. Жертвами стали двое мужчин и женщина, все они были чернокожими. Убив их, стрелявший покончил с собой. О других пострадавших не сообщается. Личность преступника на данный момент по-прежнему не установлена. "Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что он действовал в интересах какой-либо преступной группировки", – уточнил шериф.Ранее аналитики заявили, что США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы.
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в мире, флорида, сша
При стрельбе во Флориде погибли три человека
При стрельбе в Джэксонвилле погибли три человека, нападавший покончил с собой
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Стрельба, произошедшая в субботу в магазине Dollar General в американском Джэксонвилле (штат Флорида), унесла жизни трех человек, а сам нападавший покончил с собой, сообщили на пресс-конференции представители местных властей.
«
"Жертвами стали три человека. Нападавший руководствовался расовыми мотивами – он ненавидел чернокожих", – сообщил шериф города.
Нападавший был вооружен винтовкой AR-15 и пистолетом, при нем также был найден тактический жилет. Жертвами стали двое мужчин и женщина, все они были чернокожими. Убив их, стрелявший покончил с собой. О других пострадавших не сообщается.
Личность преступника на данный момент по-прежнему не установлена. "Нет абсолютно никаких свидетельств в пользу версии о том, что он действовал в интересах какой-либо преступной группировки", – уточнил шериф.
Ранее аналитики заявили, что США идут на рекорд по случаям массовой стрельбы.
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