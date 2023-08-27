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Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ
Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ - РИА Новости, 27.08.2023
Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ
По меньшей мере несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу днем в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T00:01
2023-08-27T00:01
2023-08-27T00:04
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу днем в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида), сообщает местное СМИ News4JAX со ссылкой на мэра города. По его информации, стрелявший забаррикадировался внутри торгового центра, однако к настоящему времени, предположительно, уже ликвидирован. Один из очевидцев стал свидетелем того, как преступник открыл огонь изнутри по автомобилям. О мотивах преступника ничего не известно. В настоящее время район событий прочесывают силы спецназа, над торговым центром барражирует вертолет. Место действия оцеплено, проезжающих мимо горожан просят выбирать альтернативные маршруты. Между тем телеканал Fox News утверждает, что жертвами нападавшего стали по меньшей мере четыре человека.
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в мире, флорида
Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ
News4JAX: несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.
По меньшей мере несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу днем в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида), сообщает местное СМИ
News4JAX со ссылкой на мэра города.
По его информации, стрелявший забаррикадировался внутри торгового центра, однако к настоящему времени, предположительно, уже ликвидирован. Один из очевидцев стал свидетелем того, как преступник открыл огонь изнутри по автомобилям. О мотивах преступника ничего не известно.
В настоящее время район событий прочесывают силы спецназа, над торговым центром барражирует вертолет. Место действия оцеплено, проезжающих мимо горожан просят выбирать альтернативные маршруты.
Между тем телеканал Fox News утверждает, что жертвами нападавшего стали по меньшей мере четыре человека.
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