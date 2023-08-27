https://ria.ru/20230827/strelba-1892464980.html

Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ

Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ - РИА Новости, 27.08.2023

Несколько человек погибли при стрельбе в ТЦ во Флориде, заявили в СМИ

По меньшей мере несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу днем в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T00:01

2023-08-27T00:01

2023-08-27T00:04

в мире

флорида

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/14/1832948785_0:103:3082:1837_1920x0_80_0_0_4505672b9524aa9250d673eb246e14e1.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере несколько человек погибли в результате стрельбы, которая произошла в субботу днем в торговом центре американского города Джэксонвилла (штат Флорида), сообщает местное СМИ News4JAX со ссылкой на мэра города. По его информации, стрелявший забаррикадировался внутри торгового центра, однако к настоящему времени, предположительно, уже ликвидирован. Один из очевидцев стал свидетелем того, как преступник открыл огонь изнутри по автомобилям. О мотивах преступника ничего не известно. В настоящее время район событий прочесывают силы спецназа, над торговым центром барражирует вертолет. Место действия оцеплено, проезжающих мимо горожан просят выбирать альтернативные маршруты. Между тем телеканал Fox News утверждает, что жертвами нападавшего стали по меньшей мере четыре человека.

https://rsport.ria.ru/20230826/amerikanskiy_futbol-1892352027.html

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, флорида