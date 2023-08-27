https://ria.ru/20230827/stikhi-1892570095.html

Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения

Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения - РИА Новости, 27.08.2023

Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения

Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Славянский рубеж, на ролик... РИА Новости, 27.08.2023

2023-08-27T20:40

2023-08-27T20:40

2023-08-27T21:29

специальная военная операция на украине

россия

сво

захар прилепин

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Славянский рубеж, на ролик обратил внимание первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты, член центрального совета РВИО Армен Гаспарян.Мужчина представился Алексеем Волковым, его стих называется "Мы не умрем"."Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем.В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя.И бросим в него тех врагов, что сердце попросит.Наших солдат не сломить и не ударить", — произнес боец.На фоне записи слышны звуки взрывов. Товарищ, снимавший военнослужащего на камеру, попросил его держаться и не терять сознание."Вам не купить историю и мировое признание.Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя. Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно,И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный", — продолжил Волков.Свое выступление он закончил словами: "для русского солдата победа — одна награда".

https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html

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Тяжелораненый боец РФ продекларировал стихотворение во время перевязки Тяжелораненый боец РФ продекларировал стихотворение во время перевязки 2023-08-27T20:40 true PT2M05S

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россия, сво, захар прилепин