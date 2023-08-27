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Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения - РИА Новости, 27.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:40 27.08.2023 (обновлено: 21:29 27.08.2023)
https://ria.ru/20230827/stikhi-1892570095.html
Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения
Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения - РИА Новости, 27.08.2023
Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения
Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Славянский рубеж, на ролик... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:40
2023-08-27T21:29
специальная военная операция на украине
россия
сво
захар прилепин
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Славянский рубеж, на ролик обратил внимание первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты, член центрального совета РВИО Армен Гаспарян.Мужчина представился Алексеем Волковым, его стих называется "Мы не умрем"."Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем.В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя.И бросим в него тех врагов, что сердце попросит.Наших солдат не сломить и не ударить", — произнес боец.На фоне записи слышны звуки взрывов. Товарищ, снимавший военнослужащего на камеру, попросил его держаться и не терять сознание."Вам не купить историю и мировое признание.Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя. Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно,И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный", — продолжил Волков.Свое выступление он закончил словами: "для русского солдата победа — одна награда".
https://ria.ru/20230729/spetsoperatsiya-1887082640.html
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РИА Новости
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Тяжелораненый боец РФ продекларировал стихотворение во время перевязки
Тяжелораненый боец РФ продекларировал стихотворение во время перевязки
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россия, сво, захар прилепин
Специальная военная операция на Украине, Россия, СВО, Захар Прилепин
Раненый российский боец прочитал стихи собственного сочинения

Раненый российский боец прочитал собственный стих "Мы не умрем" на поле боя

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Тяжелораненый российский военный прочитал на камеру стихотворение собственного сочинения. Видеозапись опубликовал Telegram-канал Славянский рубеж, на ролик обратил внимание первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты, член центрального совета РВИО Армен Гаспарян.
Мужчина представился Алексеем Волковым, его стих называется "Мы не умрем".
"Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем.
В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя.
И бросим в него тех врагов, что сердце попросит.
Наших солдат не сломить и не ударить", — произнес боец.
На фоне записи слышны звуки взрывов. Товарищ, снимавший военнослужащего на камеру, попросил его держаться и не терять сознание.
"Вам не купить историю и мировое признание.
Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя.
Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно,
И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный", — продолжил Волков.
Свое выступление он закончил словами: "для русского солдата победа — одна награда".
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