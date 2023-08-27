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Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 27.08.2023
Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области, противник покинул свои позиции,... РИА Новости, 27.08.2023
2023-08-27T20:14
2023-08-27T20:14
2023-08-27T21:46
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг — РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области, противник покинул свои позиции, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих. "Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке", — рассказал собеседник агентства.По его словам, после удара украинские войска понесли потери как погибшими, так и ранеными, которых впоследствии эвакуировали.В начале недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия контролирует 33 населенных пункта. При этом он уточнил, что администрация региона пока имеет доступ только в 17 из них: остальные освобождены, но остаются под обстрелами.В середине августа Министерство обороны сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.
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Военный РФ об ударе артиллеристов по бронегруппе ВСУ в Харьковской области
Военный РФ об ударе артиллеристов по бронегруппе ВСУ в Харьковской области
2023-08-27T20:14
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
Российские артиллеристы атаковали бронегруппу ВСУ в Харьковской области
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 авг — РИА Новости. Артиллеристы первой гвардейской танковой армии Западного военного округа нанесли удар по бронегруппе ВСУ в Харьковской области, противник покинул свои позиции, сообщил РИА Новости один из российских военнослужащих.
"Были предприняты попытки на наступление на наши позиции мотострелкового батальона. Состав бронегруппы был: личный состав до 15 человек и боевые бронированные машины. Нанесено огневое поражение, после чего противник начал отступление и скрылся в лесопосадке", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, после удара украинские войска понесли потери как погибшими, так и ранеными, которых впоследствии эвакуировали.
В начале недели глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Россия
контролирует 33 населенных пункта. При этом он уточнил, что администрация региона пока имеет доступ только в 17 из них: остальные освобождены, но остаются под обстрелами.
В середине августа Министерство обороны сообщило о продолжающемся наступлении на Купянском направлении. Как отметили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом участке фронта. Так, в начале месяца российские военные освободили село Новоселовское и еще пять населенных пунктов в регионе.